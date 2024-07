Wisła Kraków walczy o awans! Relacja na żywo

- Gorąca atmosfera, jaka panowała na naszym stadionie zostanie zastąpiona gorącym powietrzem. Będziemy musieli się to tego dostosować - powiedział Kazimierz Moskal, trener "Białej Gwiazdy".

Wiślacy do Prisztiny wylecieli z Krakowa w środę rano czarterowym samolotem. W porze czwartkowego meczu przeprowadzili trening na stadionie w Podujevie, mieście oddalonym 30 kilometrów od stolicy Kosowa. Spotkanie odbędzie się przy pustych trybunach. To efekt kary nałożonej przez UEFA za niewłaściwie zachowanie kibiców w poprzednim pucharowym meczu.

W Kosowie, podobnie jak ostatnio w Polsce, panują ogromne upały, a spotkanie rozpocznie się już o godzinie 16.30.

- Na pewno nie są to warunki idealne do rozgrywania spotkań, ale cóż taka godzina została wyznaczona. Na szczęście w Polsce ostatnie dni też były gorące, choć może nie aż tak, jak tutaj. Mam nadzieję, że to ułatwi nam sprawę, jeśli chodzi o adaptację – stwierdził Moskal.

Wisła rozpocznie mecz w Podujevie z dwubramkową zaliczką. Trener Moskal zaraz po spotkaniu w Krakowie przestrzegał, że to "niebezpieczny" wynik. Podkreślił jednak, że Wisła nie zamierza skupić się wyłącznie na obronie przewagi.

- Chciałbym, żeby bez względu na to czy mecz jest u siebie czy na wyjeździe grali swoje. Czasami będą takie momenty, że będziemy musieli się bronić, ale postaramy się o zdobycie tutaj bramki – zapewnił, dodając że każdy dzień wspólnej pracy działa na korzyść zespołu.

- Od niedawna jesteśmy ze sobą, dołączają nowi zawodnicy. Potrzebujemy czasu, aby się zagrać, aby zaczęły działać automatyzmy i żeby nasza gra wyglądała, tak jak tego oczekuję - wyjaśnił.

Szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" przyznał, że po meczu w Krakowie ma już zdecydowanie więcej informacji na temat rywala.

- Każdy trener ma zawsze z tyłu głowy, aby zaskoczyć rywala składem czy taktycznym ustawieniem. Musimy być na to przygotowani – nie miał wątpliwości.

Sytuacja kadrowa Wisły jest identyczna jak przed tygodniem. Z powodu kontuzji Moskal nie może skorzystać z: Kacpra Dudy, Igora Łasickiego, Dawida Szota, Bartosza Talara i Jesusa Alfaro. Zabraknie także Goku, który wprawdzie już wznowił treningi, ale nie został zgłoszony do rozgrywek, podobnie jak pozyskany w poniedziałek z Rakowa Częstochowa napastnik Łukasz Zwoliński.

Moskal zapytany o tego piłkarza, przyznał że traktuje go jako prezent, którego jeszcze nie zdążył rozpakować.

- Dopiero raz z nami trenował. Ostatni bywało z nim różnie. Trochę ćwiczył indywidualnie, trochę z zespołem. O jego formę fizyczną nie bałbym się, natomiast zależy mi na tym, aby potrenował z drużyną, "poczuł" szatnię i kolegów z drużyny. Poznał jak chcemy grać – wytłumaczył.

Pierwszoligowa Wisła prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy zapewniła sobie zdobywając Puchar Polski. Dla krakowskiego zespołu jest to pierwszy start w tych rozgrywkach po ponad 12-letniej przerwie.

"Biała Gwiazda", jeśli wywalczy awans, w następnej rundzie Ligi Europy zagra z Rapidem Wiedeń. W przypadku odpadnięcia zmierzy się w Lidze Konferencji z duńskim Broendby IF.

IM, PAP