Rodzinny dramat Sereny Williams. Mąż poważnie zachorował. "Wykonałem serię badań"

Są takie chwile, w których sport schodzi na dalszy plan. Mimo że Serena Williams od blisko dwóch lat przebywa na tenisowej emeryturze, to przed Amerykanką kolejna trudna batalia. 42-latka musi wspomóc swojego męża w walce z ciężką chorobą.

Serena Williams i Alexis Ohanian są razem od 2016 roku. Owocem ich małżeństwa są dwie córki - Alexis Olympia i Adira River. Amerykanka wielokrotnie w wywiadach podkreślała, że jest dumna ze swoich dzieci, a chęć spędzania czasu z rodziną była jednym z powodów, dla których Williams zdecydowała się odejść na emeryturę.

23-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w singlu swój ostatni mecz rozegrała we wrześniu 2022 roku. W III rundzie Australian Open Amerykanka przegrała w trzech setach z Australijką Ajlą Tomljanović.



Od tamtej pory Williams wielokrotnie pojawiała się w roli ekspertki telewizyjnej w trakcie turniejów wielkoszlemowych. Amerykanka kilkukrotnie w wywiadach przyznała nawet, że czuje się bardzo dobrze i nie może w stu procentach wykluczyć powrotu na kort.



Niestety ten scenariusz prawdopodobnie można włożyć między bajki, bo w życiu prywatnym Amerykanki wydarzyła się tragedia. Za pośrednictwem mediów społecznościowych jej mąż przekazał niepokojące informacje ws. swojego stanu zdrowia.



„Wykonałem serię badań i testów zdrowotnych. Niestety okazało się, że choruję na boleriozę. To szaleństwo. Nie mam na szczęście żadnych objawów i mogę poddać się leczeniu. Jedna z bliskich mi osób kilka lat temu miała mnóstwo symptomów tej choroby, ale nie mogła rozgryźć, co jej dolega. Po testach okazało się, że to bolerioza i poddała się skutecznemu leczeniu. Spędzam mało czasu w dziczy na północnych wschodzie, dlatego jestem zdziwiony, że mnie również dopadła ta choroba” - napisał mąż Willams.



Na koniec Ohanian podkreślił, że również niezwłocznie podda się opiece lekarskiej i zaznaczył, że w przypadku złego samopoczucia warto udać się do lekarza i regularnie badać swoje ciało.