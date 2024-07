Świątek zrobiła sobie wakacje. Nie zgadniesz, jaki kraj wybrała!

Iga Świątek spędza właśnie 112. tydzień w roli liderki światowego rankingu. Polka do momentu rozpoczęcia sezonu na kortach trawiastych rozegrała 10 turniejów singlowych, nie licząc występów reprezentacyjnych. Nic dziwnego, że po powrocie z Wimbledonu pierwsza rakieta globu postanowiła zrobić sobie krótkie wakacje.

Tenisistki i tenisiści nie mają przerwy wakacyjnej. Sezon trwa praktycznie przez cały rok i to sportowcy po konsultacji ze swoimi sztabami podejmują decyzję o krótkich przerwach od startów lub zasłużonym urlopie. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku Igi Świątek. Polka jako liderka rankingu startuje we wszystkich większych turniejach. Dodatkowym obciążeniem będzie udział naszej zawodniczki w zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz przerwał milczenie! Jest deklaracja w sprawie igrzysk



Z tego względu po nieudanej przygodzie w Londynie Świątek wybrała się na wakacje. Co ciekawe nasza zawodniczka, w przeciwieństwie do innych gwiazd światowego tenisa, nie udała się w podróż do egzotycznych krajów, ale postawiła na polskie wakacje. Urodzona w Raszynie tenisistka nie oznaczyła dokładnego miejsca pobytu, ale ze zdjęć publikowanych przez Świątek w serwisie Instragram można domyślić się, że przebywa ona na Mazurach.



Nasza zawodniczka podzieliła się z kibicami zdjęciami, na których pływa na pontonie i próbuje lokalnej kuchni, ale nie zabrakło również fotografii z treningów na korcie i siłowych pod okiem Macieja Ryszczuka.



Polka nie tylko więc odpoczywa, ale przygotowuje się do startujących niebawem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.