Kibice Barcelony zbierają pieniądze na zakup gwiazdy Euro 2024

Kibice Barcelony zbierają pieniądze na oficjalnym koncie klubu na TikToku, aby zachęcić jego kierownictwo do kupienia z Athletic Bilbao jednego z bohaterów piłkarskich mistrzostw Europy - Nico Williamsa.

22-letni skrzydłowy pokazał się na stadionach w Niemczech z bardzo dobrej strony, zdobył dwie bramki i przyczynił się do wywalczenia trofeum przez Hiszpanię. Kibice "Dumy Katalonii" marzą o tym, aby występował on w Barcelonie, wraz m.in. z innym kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej podczas ME 2024 Lamine'em Yamalem. Piłkarzem tego klubu jest też Robert Lewandowski.

Na konto klubu na TikToku wpływa mnóstwo datków z podpisami: "Na Nico Williamsa", "Kupmy Nico", "Na 100 procent potrzebujemy Nico" itd. Kwoty są symboliczne, bo platforma umożliwia wpłatę najwyżej jednego euro.

Według hiszpańskich mediów klauzula odstępnego za Williamsa wynosi 58 milionów euro. Portal "Transfermarkt" szacuje wartość młodego zawodnika na 70 mln.

Barcelona zakończyła poprzedni sezon bez żadnego trofeum. W hiszpańskiej ekstraklasie zajęła drugie miejsce, za odwiecznym rywalem Realem Madryt, a z Ligi Mistrzów i Pucharu Hiszpanii została wyeliminowana w ćwierćfinałach. Dotychczas nie pozyskała żadnego nowego piłkarza w trwającym okienku transferowym.

