Wołosz szczerze po porażce z Serbią. "Myślałyśmy, że samo się wygra"

Mecz z Serbkami był ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. Polki wygrały pierwszego seta do 17, ale w kolejnych trzech odsłonach musiały uznać wyższość rywalek.

- Po świetnym pierwszym secie wydaje mi się, że przestałyśmy grać. Myślałyśmy, że się samo wygra, a musimy pamiętać, że nie jesteśmy takimi zespołami, jak Serbia. Musimy utrzymywać koncentrację. Serbki były do ugryzienia, co pokazałyśmy w pierwszym secie. Trzeba było kontynuować tę grę i zapewne wynik byłby inny. Później też się nakręciły i grały coraz lepiej, a Tijana Bosković to w pewnym momencie miałam wrażenie, że jest sama na boisku - powiedziała Wołosz.

Polki zajęły drugie miejsce w Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Wcześniej wygrały bez straty seta z Dominikaną i Francją. Starcie z Serbią było ostatnim przed igrzyskami.

- Na pewno mamy dużo materiału. Zespoły, które grały na tym turnieju, to był etap przygotowawczy pod drużyny, z którymi zmierzymy się w Paryżu. Było mnóstwo pozytywnych aspektów, więc jedziemy naładowane dobrą energią i chcemy tam coś zwojować - dodała rozgrywająca reprezentacji Polski.

W Paryżu Biało-Czerwone zagrają w grupie z Brazylią, Japonią i Kenią. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej z trzech grup oraz dwie najlepsze z trzecich miejsc w poszczególnych grupach. Turniej rozpocznie się 27 lipca i zakończy 11 sierpnia.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo: