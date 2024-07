Znamy terminarz sezonu 2024/2025 w ORLEN Superlidze

W rozgrywkach ORLEN Superligi wystartuje 14 klubów. Rozpoczną one rywalizację w ramach fazy zasadniczej, podzielonej na dwie rundy, liczącej 26. serii. Zespoły rozegrają spotkania na zasadzie każdy z każdym – mecz i rewanż.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarna reprezentantka Polski zakończyła karierę. "Nie ma dobrego momentu"

Następnie do fazy play-off zakwalifikują się zespoły z miejsc 1-8, a drużyny zajmujące pozycje 9-14 rozegrają spotkania w ramach grupy spadkowej.

Pierwsza seria w sezonie 2024/2025 zostanie rozegrana w dniach 31 sierpnia i 1 września. Natomiast koniec fazy zasadniczej jest zaplanowany na weekend 5-6 kwietnia 2025 roku.

Pierwsze spotkania fazy play-off zostaną rozegrane w dniach 18-19 kwietnia. Rywalizacja w fazie play-off będzie toczyć się do dwóch zwycięstw. Mecze decydujące o medalach Mistrzostw Polski zaplanowane są na 28 maja i 4 czerwca. W przypadku remisu trzeci mecz finałowy odbędzie się 7-8 czerwca. Wtedy poznamy ostateczną klasyfikację ORLEN Superligi w sezonie 2024/2025.

Drużyny zajmujące pozycje 9-14 rozegrają spotkania w ramach grupy spadkowej, która zakończy się 24-25 maja. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce w rozgrywkach spadnie do Ligi Centralnej. Z kolei przedostatnia drużyna ORLEN Superligi rozegra dwumecz z drugim uprawnionym do awansu zespołem z Ligi Centralnej. Stawką dwumeczu będzie utrzymanie bądź awans upoważniający do gry w ORLEN Superlidze w kolejnym sezonie.

Najważniejsze terminy sezonu 2024/2025 ORLEN Superligi:

– 31 sierpnia - 1 września: rozpoczęcie rozgrywek

– 7 września: Superpuchar Polski w piłce ręcznej – Łódź ’24

– 30 listopada - 1 grudnia: ostatnia seria I rundy fazy zasadniczej

– 7-8 grudnia: początek II rundy fazy zasadniczej

– 5-6 kwietnia: ostatnia seria fazy zasadniczej

– 18-9 kwietnia: rozpoczęcie fazy play-off i grupy spadkowej

– 24-25 maja: ostatnie mecze grupy spadkowej

– 28 maja, 4 czerwca, ew. 7-8 czerwca: finały i mecze o 3. miejsce

Szczegółowe terminy poszczególnych meczów będziemy poznawać z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Informacja prasowa