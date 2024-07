Zmiana w siatkarskiej kadrze tuż przed igrzyskami! Przyczyną poważna kontuzja

Rozegrany 10 lipca sparing reprezentacji Italii z Serbią okazał się pechowy dla przyjmującej Alice Degradi. Przyjmująca doznała kontuzji, która okazała się na tyle poważna, że wyeliminowała ją z kadry na igrzyska. Siatkarka przeszła już operację kolana, a teraz czeka ją kilkumiesięczna rehabilitacja.

Trener Julio Velasco w trybie awaryjnym dowołał dwie zawodniczki. Na zgrupowaniu pojawiły się Stella Nervini i Loveth Omoruyi. Jak się okazało, na igrzyska pojedzie druga z nich, 21-letnia przyjmująca klubu Reale Mutua Fenera Chieri.

Włoszki przygotowują się do igrzysk na zgrupowaniu w Mediolanie. We wtorek wyruszą do Paryża. W fazie grupowej turnieju olimpijskiego zmierzą się z Dominikaną (28 lipca), Holandią (1 sierpnia) oraz Turcją (4 sierpnia).

Skład reprezentacji Włoch siatkarek na igrzyska Paryż 2024:

rozgrywające: Carlotta Cambi, Alessia Orro

przyjmujące: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla

atakujące: Ekaterina Antropova, Paola Egonu

środkowe: Anna Danesi, Sarah Fahr, Marina Lubian

libero: Monica De Gennaro.

13. zawodniczka: Ilaria Spirito (libero).

Trener: Julio Velasco.