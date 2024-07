W turnieju siatkarek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zagra dwanaście reprezentacji, które podzielono na trzy grupy po cztery drużyny w każdej. Osiem najlepszych zespołów uzyska awans do fazy pucharowej – będą to po dwie czołowe reprezentacje w tabeli każdej z grup oraz dwie najlepsze drużyny z grona tych, które zajęły trzecie miejsca.

Reprezentacja Polski siatkarek będzie rywalizowała w grupie B. W pierwszym spotkaniu turnieju zmierzy się z Japonią (niedziela 28 lipca), następnie zagra z Kenią (środa 31 lipca), a na zakończenie fazy grupowej będzie rywalizowała z Brazylią (niedziela, 4 sierpnia).

Siatkarki na igrzyskach w Paryżu będą grały od 28 lipca do 11 sierpnia. Do 4 sierpnia zostanie zakończona rywalizacja w grupach; ćwierćfinały zostaną rozegrane 6 sierpnia, a półfinały zaplanowano na 8 sierpnia. Mecz o trzecie odbędzie się 10 sierpnia, a w niedzielę 11 sierpnia zostanie rozegrany finał, który wyłoni mistrza olimpijskiego. Będzie to ostatni akcent siatkarskiej rywalizacji na igrzyskach w Paryżu, bowiem finał turnieju siatkarzy odbędzie się dzień wcześniej.

Terminarz turnieju siatkarek igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Daty i godziny meczów:



grupa A: Francja, USA, Chiny, Serbia

2024-07-29: USA – Chiny (poniedziałek, godzina 17.00)

2024-07-29: Francja – Serbia (poniedziałek, godzina 21.00)

2024-07-31: USA – Serbia (środa, godzina 17.00)

2024-08-01: Francja – Chiny (czwartek, godzina 21.00)

2024-08-04: Francja – USA (niedziela, godzina 13.00)

2024-08-04: Chiny – Serbia (niedziela, godzina 17.00)

grupa B: Brazylia, Polska, Japonia, Kenia

2024-07-28: Polska – Japonia (niedziela, godzina 13.00)

2024-07-29: Brazylia – Kenia (poniedziałek, godzina 13.00)

2024-07-31: Polska – Kenia (środa, godzina 21.00)

2024-08-01: Brazylia – Japonia (czwartek, godzina 13.00)

2024-08-03: Japonia – Kenia (sobota, godzina 13.00)

2024-08-04: Brazylia – Polska (niedziela, godzina 21.00)

grupa C: Włochy, Turcja, Holandia, Dominikana.

2024-07-28: Włochy – Dominikana (niedziela, godzina 9.00)

2024-07-29: Turcja – Holandia (poniedziałek, godzina 9.00)

2024-08-01: Turcja – Dominikana (czwartek, godzina 9.00)

2024-08-01: Włochy – Holandia (czwartek, godzina 17.00)

2024-08-03: Holandia – Dominikana (sobota, godzina 9.00)

2024-08-04: Włochy – Turcja (niedziela, godzina 9.00)

2024-08-06: ćwierćfinał (wtorek, godzina 9.00)

2024-08-06: ćwierćfinał (wtorek, godzina 13.00)

2024-08-06: ćwierćfinał (wtorek, godzina 17.00)

2024-08-06: ćwierćfinał (wtorek, godzina 21.00)

2024-08-08: półfinał (czwartek, godzina 16.00)

2024-08-08: półfinał (czwartek, godzina 20.00)

2024-08-10: mecz o 3. miejsce (sobota, godzina 17.15)

2024-08-11: FINAŁ (niedziela, godzina 13.00)