Wojciech Szczęsny nie wróci już do bramki Juventusu - donoszą włoskie media. W zamian reprezentant Polski miałby trafić do Arabii Saudyjskiej, ale to tylko jedna z kilku opcji według "La Gazzetta dello Sport". Gdzie zatem trafi 34-letni golkiper?

Szczęsny do stolicy Piemontu trafił w 2017 roku. Najpierw był zmiennikiem rutynowanego i legendarnego Gianluigiego Buffona. Następnie wskoczył między słupki włoskiego giganta na wiele lat.

Jak się okazuje, sezon 2023/2024 był ostatnim dla Szczęsnego w barwach "Starej Damy". Dziennikarze z Italii donoszą, że Polak dostał więcej czasu wolnego od klubu i nie musi zjawiać się na pierwszych treningach po urlopie. Ma to na celu jak najszybsze uporządkowanie spraw związanych z jego odejściem.

A gdzie może trafić doświadczony bramkarz? "La Gazzetta dello Sport" wymienia trzy scenariusze, wedle których Polak np. wyemigruje do Arabii Saudyjskiej. Dotychczas Szczęsny był łączony m.in. z Al-Nassr, którego piłkarzem jest Cristiano Ronaldo, ale temat ten nie już aktualny. W grę nadal jednak wchodzą inne kluby z Bliskiego Wschodu.

Były golkiper m.in. AS Roma i Arsenalu może też zostać na Półwyspie Apenińskim, a konkretnie przejść do Monzy. Ostatnia opcja to powrót do Premier League, ale żaden konkretny klub nie jest wymieniany przez żurnalistów z Italii.

Szczęsny z Juventusem trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch, a także dwukrotnie zwyciężył Superpuchar Włoch. Dla ekipy z Turynu rozegrał 251 meczów.