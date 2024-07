Marcin Sianos w walce wieczoru. "Ta seria musi zostać zwieńczona pasem!"

Trzy ostatnie występy Marcina Sianosa w MMA to cenne zwycięstwa. "Ściana" zdominował Marcina Kalatę na gali Babilon MMA 30, poddał Patryka Dubielę na Babilon MMA 37 i zadał pierwszą porażkę "Bieszczadzkiemu Rosomakowi" – czyli Pawłowi Biernatowi na FEN 50. Najlepsza passa w karierze zaowocowała szansą walki o mistrzowski pas Babilon MMA w królewskiej kategorii. Sianos nie ma wątpliwości, że stać go na to, by pokonać Oli Thompsona, który ma na koncie wygrane z kilkoma polskimi fighterami – między innymi nad Szymonem Bajorem w pojedynku o pas FEN.

– Seria wygranych z mocnymi zawodnikami mówi sama za siebie. Jestem w dobrej kondycji mimo czterdziestu lat na karku. W kategorii ciężkiej to nie jest jeszcze wiek kończący karierę. Zebrane doświadczenie oraz ostatnia seria zwycięstw muszą być zwieńczone pasem – mówi pewny siebie Marcin Sianos. – Posiadam wiele atutów, aby wygrać tę walkę, między innymi lepsze zaplecze parterowe/zapaśnicze. Jestem naturalnym ciężkim, mam większy zasięg ramion. W każdej płaszczyźnie widzę swoją przewagę. Swojego planu zdradzać nie będę, ale przewiduję szybkie zakończenie walki.

W marcu o Sianosie zrobiło się głośno z powodu niespotykanego skandalu w walce bokserskiej. Zawodnik MMA zapomniał się i sprowadził rywala do parteru, gdzie zadał mu kilka uderzeń. Skończyło się na dyskwalifikacji i wieloletniej karencji od Polskiej Unii Boksu, nie ma to jednak wpływu na świetne notowania "Ściany" w mieszanych sztukach walki.

– W każdym z wywiadów jestem o to pytany, więc odpowiem ostatni raz: moje zachowanie w ringu było nieintencjonalne, wyraziłem skruchę i przeprosiłem przeciwnika, nawet oddałem mu połowę swojej wypłaty. Żyję dalej i mam się bardzo dobrze – komentuje Sianos. – Nie zwalniam tempa i kuję żelazo, póki gorące. Plany na przyszłość jakieś już są, ale więcej powiem, jak zdobędę pas na gali w Międzyzdrojach. Póki co skupiam się na walce 9 sierpnia – kończy „Ściana”.

Karta walk gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min – Marcin "Ściana" Sianos (8-7) vs Oli "The Spartan" Thompson (22-16)



Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Kamil Kraska (10-3) vs Matias „El Dragon” Juarez (15-9-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Yehor Oliinyk (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)

Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)

Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik

Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min – Daniel Hronda vs Piotr Chudzik

Transmisja Gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na Polsat Box Go.

