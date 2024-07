Eliminacje Ligi Konferencji: Riga FC - WKS Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

W środowy wieczór Śląsk Wrocław zainauguruje trzynasty sezon w europejskich pucharach. Do tej pory największym sukcesem był ćwierćfinał Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1976/77.

- Skład na jutrzejszy mecz wcale nie musi się mocno różnić od tego, który wyszedł na pierwsze spotkanie w lidze z Lechią Gdańsk. Ciągłość składu jest potrzebna i istotna. Poza tym nie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Przyjechało z nami 22 zawodników, w tym trzech bramkarzy, ale nie każdy jest gotowy, aby wyjść jutro na boisko – krótko wytłumaczył trener Jacek Magiera.

- My nie kalkulujemy. Chcemy jutro wygrać. Wiemy jak rywal gra, znamy jego mocne i słabe strony, ale to my jesteśmy najważniejsi. Nasz mental, nasze zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty i głowa. Głowa, która musi puścić i pozwolić nam zagrać na naszym najwyższym poziomie. Kiedy się spotykają dwa zespoły z dwóch różnych lig, to zawsze jest pewna niewiadoma – skomentował szkoleniowiec.

- Wielu z naszych zawodników jutro zadebiutuje na arenie międzynarodowej. Dla nich to na pewno coś wspaniałego. To nagroda za poprzedni dobry sezon. Mieliśmy takie małe przetarcie w okresie przygotowawczym, jak to jest rywalizować w pucharach, kiedy graliśmy z zespołami regularnie występującymi w pucharach. Jednak sparing to nie to samo, co mecz o stawkę. Jutro zaczynamy przygodę, która chcemy, aby potrwała jak najdłużej – podsumował Magiera.

W 3. rundzie LK wicemistrz Polski może trafić na lepszego w dwumeczu między szwajcarskim FC Sankt Gallen a Tobołem Kostanaj z Kazachstanu.

Łotewski zespół, podobnie jak wicemistrz Polski, nie musiał grać w 1. rundzie. Riga FC jest rozpędzona trzema kolejnymi zwycięstwami, w tym dwoma w łotewskiej Virslidze. Ogólnie ekipa Simo Johannesa Valakariego wygrała sześć z ostatnich dziesięciu meczów.

Gdzie obejrzeć mecz Riga FC - WKS Śląsk Wrocław? O której godzinie mecz Riga - Śląsk? Transmisja TV i stream online

Transmisja przedmeczowego studia rozpocznie się o 16:30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Od 17:45 będziemy też w TV4. Mecz Riga FC - WKS Śląsk Wrocław rozpocznie się o 18:00.

ŁO/PAP