Z Rzeszowa do... Wyjaśniła się przyszłość polskiej siatkarki

Wiktoria Kowalska (rocznik 1999) swą siatkarską karierę rozpoczęła w Legionowie. Kolejne kluby tej zawodniczki to Muks Volley Płock (2017–18) oraz BlueSoft Mazovia Warszawa (2018–19).

Karierę kontynuowała w klubie Joker Świecie, z którym w 2021 roku awansowała do Tauron Ligi. Po dwóch sezonach gry w tej drużynie, atakująca przeniosła się do Tarnowa, by grać w tamtejszym klubie Roleski Grupa Azoty. W sezonie 2023/24 dołączyła do PGE Rysic Rzeszów. Z tym klubem wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski.

W swej dotychczasowej karierze Kowalska rozegrała trzy sezony w ekstraklasie siatkarek. Wystąpiła łącznie w 64 meczach, w których zdobyła 332 punkty.

– Bardzo się cieszę, że będę reprezentowała drużynę z Wrocławia w nadchodzącym sezonie. Nie mogę się doczekać, aż wspólnie będziemy walczyć o jak najlepsze wyniki oraz stworzymy razem niesamowitą atmosferę w Hali Orbita, do zobaczenia! – powiedziała Wiktoria Kowalska, cytowana przez stronę volleywroclaw.pl.

– W ubiegłym roku miała okazję grać w Lidze Mistrzyń, była w roli zmienniczki, zmieniała Gabrielę Orvošovą w jednym z najlepszych zespołów naszej ligi. Miała udane wejścia zarówno w międzynarodowych rozgrywkach, jak i w meczach naszej ligi. Stąd też jej obecność we Wrocławiu. Poza tym pracowała z trenerem Dąbrowskim i słyszałem o Niej same dobre słowa. Bardzo się cieszę, że dołącza do naszego zespołu i że będzie tu grać – zaznaczył prezes klubu Jacek Grabowski.

Skład KGHM #VolleyWrocław na sezon Tauron Ligi 2024/2024 (stan na 24 lipca):

rozgrywające: Adrianna Szady

przyjmujące: Anna Bączyńska, Kinga Stronias

atakujące: Weronika Gierszewska, Wiktoria Kowalska

środkowe: Judyta Gawlak, Aleksandra Gancarz, Anna Lewandowska

libero: Joanna Chorąża, Anna Pawłowska.

Trener: Bartłomiej Dąbrowski.