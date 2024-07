Messi Wisły Kraków z wiarą przed starciem z Rapidem. "Jak w prawdziwej rodzinie"

- Jestem w klubie od niedawna i nie jestem przygotowany na sto procent, ale czuję się, jakbym był w Krakowie już co najmniej od trzech miesięcy. Atmosfera, klimat panujący w szatni są perfekcyjne. To sprawia, że odnoszę wrażenie, jakbym był w prawdziwej rodzinie – powiedział nam piłkarz Wisły Giannis Kiakos, którego Angel Rodado nazwał Leo Messim Wisły. Już w czwartek wiślacy zmierzą się z Rapidem Wiedeń. Transmisja w TV4, na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Michał Białoński, Polsat Sport: Giannis olbrzymie gratulacje, bo już w drugim meczu w barwach Wisły strzeliłeś bramkę i to na wagę zwycięstwa w rewanżu z KF Llapi. to była niecodzienna sytuacja dla ciebie – znalazłeś się w polu karnym jak prawdziwy napastnik i strzeliłeś pięknego gola.

Giannis Kiakos, piłkarz Wisły: Tak, dziękuję bardzo. Gratulacje należą się dla całej drużyny. Oczywiście jestem szczęśliwy z tego, że strzeliłem dla Wisły pierwszą bramkę. Jestem zadowolony, że to pomogło w awansie do następnej rundy.

Jak ogólnie czujesz się w Wiśle? Dołączyłeś do niej niespełna trzy tygodnie temu, a wyglądasz, jakbyś grał drugi/trzeci sezon.

To prawda, jestem w klubie od niedawna. Nadal nie czuję się przygotowany na sto procent, ale faktycznie, mam wrażenie, jakbym był w Krakowie już co najmniej od trzech miesięcy. Atmosfera, klimat panujący w szatni są perfekcyjne. To sprawia, że czuje się, jakbym był w prawdziwej rodzinie. Myślę, że to pomoże nie tylko mi, ale też moim kolegom z drużyny, byśmy się dobrze prezentowali na murawie.

Czy podoba ci się recepta na piłkę trenera Kazimierza Moskala? On chce grać ofensywnie, ale również z dobrą obroną.

Oczywiście podoba i się taka piłka. Rzecz jasna, nie w każdym meczu będzie ją łatwo zaprezentować. Tak jak było w rewanżu z Llapi, to był ciężki mecz, sporo było walki. Ale zawsze powinniśmy dawać z siebie wszystko, zostawiać na murawie serce, walczyć w obronie barw klubu. Mamy sporą jakość w drużynie i dzięki temu jesteśmy w stanie prezentować taki styl, jakiego wymaga od nas trener.

Pochodzisz z Grecji, gdzie jest jeszcze bardziej gorąco niż w Kosowie. Jak znosiłeś warunki, jakie zastaliście w Podujevie? Oczywiście w dniu rewanżu było nieco chłodniej niż dzień wcześniej, podczas oficjalnego treningu.

Wiedzieliśmy, że w Podujevie będzie bardzo gorąco, ale ja jestem przyzwyczajony do tego. Jestem przecież Grekiem. W moim kraju o tej porze roku jest jeszcze goręcej. Koniec końców musimy być skoncentrowani na meczu, bez względu na warunki pogodowe. Nie mogliśmy grać później, bo na tym stadionie nie mają nawet świateł. Czy jest gorąco, czy murawa jest bardzo ciężka, jak było w Podujevie, my musimy realizować swój plan i nie zwracać uwagi na otoczkę.

Czy to było dla ciebie niespodzianką, że w Kosowie słyszeliście doping swoich kibiców?

Tak, to było niesamowite. Nie oczekiwałem, że przyjedzie do Kosowa aż tak wielu kibiców Wisły. Pragnę im podziękować za to. Przekonałem się, że kibice są naszą siłą. Już nie mogę się doczekać następnego meczu w Krakowie. Wspólnie możemy wygrać wiele. My również musimy wspierać naszych fanów.

Szczęśliwie się składa, że następny mecz nadejdzie bardzo szybko, już w czwartek, o godz. 18 zmierzycie się ze znaną firmą – Rapidem Wiedeń. Jak się czujesz przed tym meczem?

Jestem bardzo podekscytowany przed tymi meczami. Zamierzamy pokazać swe najlepsze oblicze. Zwłaszcza w pierwszym meczu, u siebie, przed własnymi fanami, chcemy się dobrze zaprezentować. Rzecz jasna, spróbujemy awansować do następnej rundy.

Kiedy mecz Wisła Kraków – Rapid Wiedeń? Gdzie transmisja?

Mecz II rundy eliminacji do Ligi Europy Wisła – Rapid odbędzie się już dziś (czwartek), o godz. 18. Transmisja w TV4, na Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.