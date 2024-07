Start siatkarskich mistrzostw Europy! Biało-Czerwoni walczą o tytuł

Już w czwartek startują mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej. Środa była dniem wprowadzającym, w którym rozegrano krótkie eliminacje. W nich tylko dwie pary siatkarek i dwie pary siatkarzy cieszyły się z awansu do regularnego turnieju.

W środowych eliminacjach o prawo gry w mistrzostwach Europy zagrały trzy duety siatkarek: z Andory, Kosowa i Szkocji oraz pięć par siatkarzy: z Andory, Kosowa, Szkocji, Rumunii i Azerbejdżanu.

Jako pierwsi do czwartkowej rywalizacji awansowali Szkoci Ramsay/Turnbull, którzy najpierw w tie-breaku pokonali parę z Rumunii Alb/Muresan, następnie w dwóch szybkich setach wygrali z Azerami Nariman/Muhammad. Porażka w pierwszym meczu pary Alb/Muresan wcale nie wyeliminowała jej z turnieju. Rumuni walczyli do końca. W kolejnym meczu pokonali duet z Kosowa, a następnie zagrali bardzo dobry mecz z parą Tagliaferro/Gil z Andory i po wygranej 2:0 również awansowali do regularnego turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski turniej w Polsce. "Jesteśmy w stanie powalczyć o medale"

W eliminacjach siatkarek rywalizowały tylko trzy pary. Zagrały one trzy mecze i tym sposobem dwie z par awansowały do regularnego turnieju. W kwalifikacjach równych sobie nie miała para Bell/Clegg-Mckeown. Siatkarki ze Szkocji wygrały bardzo pewnie oba spotkania i spisały się w środę najlepiej. W turnieju pozostają także Azerki Latsabidze/Alizada, którym do awansu wystarczyła wygrana w pierwszym meczu z teamem z Kosowa.

- To była rozgrzewka przed najważniejszym graniem. Cieszymy się, że mogliśmy mieć takie przetarcie przed intensywnymi dniami. Nie ukrywam, że teraz dużo emocji zapewnią nam polskie pary. Życzę wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że kibice oraz pogoda będą sprzyjać wszystkim teamom - powiedział dyrektor turnieju Sebastian Michalak.



W turnieju siatkarzy Polskę reprezentować będą Szymon Pietraszek i Jakub Krzemiński oraz Szymon Beta i Artem Besarab. W rywalizacji siatkarek zobaczymy Julię Radelczuk i Paulinę Łabuz oraz Zuzanna Przybyszewska i Aleksandra Wolny.

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykła arena siatkarska! Polacy powalczą o olimpijskie medale u stóp wieży Eiffla

Czwartkowe potyczki w CEV Mistrzostwach Europy do lat 20 w siatkówce plażowej otworzą siatkarki. Pary męski do rywalizacji przystąpią na południe. Pierwszy etap turnieju to faza grupowa, w której każdy gra z każdym. W czwartek dwie rundy spotkań rozegrają siatkarki, siatkarze jedną. W piątek sytuacja się odwróci. Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli włącznie, kiedy to poznamy najlepszych z najlepszych.

Informacja Prasowa