Spotkania "ostatniej szansy" w 4. kolejce LOTTO SuperLIGI.

Rozgrywki tenisowej LOTTO SuperLIGI wchodzą w decydującą fazę. W 4. kolejce ciekawie będzie w Bielsko-Białej, gdzie zeszłoroczny triumfator ligi BKT Advantage powalczy z WKS Grunwald Poznań. W drugim spotkaniu grupy A KT ROYAL Zielona Góra zmierzy się BAZALT ZTT Złotoryja. Emocji nie zabraknie też w grupie B. KT GAT Gdańsk musi wygrać na wyjeździe z Calisią Tennis Team Kalisz, jeśli marzy o awansie do FINAL FOUR. W podobnej sytuacji jest AZS TENIS Poznań, który podejmie WKT MERA Warszawa.

O podtrzymanie zwycięskiej passy

W Bielsko-Białej formę lidera sprawdzi ekipa WKS Grunwald Poznań. Gospodarze mają już zapewniony awans z pierwszego miejsca do FINAL FOUR, ale znając ich ambicję i upór, na pewno powalczą o wygraną i podtrzymanie zwycięskiej passy, sięgającej obecnie aż 19 spotkań. Dla "Wojskowych" mecz wyjazdowy będzie pojedynkiem o pozostanie w grze o najlepszą czwórkę sezonu. Aktualnie zespół ze stolicy Wielkopolski plasuje się na trzeciej pozycji premiowanej udziałem w "play-offach", ale w najbliższej kolejce dwie ostatnie drużyny z grupy A – BAZALT ZTT Złotoryja i KT ROYAL Zielona Góra, zagrają miedzy sobą i w przypadku porażki poznaniaków jedna z nich może przeskoczyć ich w tabeli. W poprzedniej kolejce Grunwald wyszarpał zwycięstwo na gorącym terenie w Złotoryi 3:2, choć przegrywał już 1:2. Wygrana odniesiona w dramatycznych okolicznościach z pewnością dodała im skrzydeł. Liderami zespołu jest dwukrotny MVP zeszłego sezonu Jasza Szajrych oraz znajdująca się ostatnio w kapitalnej formie Gina Feistel, która niecałe dwa tygodnie temu dotarła do finału turnieju ITF 75 w Hadze, przebijając się przez dwustopniowe eliminacje. Starcie BKT z WKS zostało wybrane Spotkaniem Kolejki, a to oznacza, że jeden z jego pojedynków jako Mecz Dnia transmitowany będzie w Polsat Sport w niedzielę o godzinie 12:30.

O premierowe zwycięstwo

W Zielonej Górze gra będzie się toczyć o wysoką stawkę. Zwycięzca spotkania KT ROYAL – BAZALT ZTT Złotoryja nie tylko odniesie premierowe zwycięstwo w sezonie, ale również zachowa szanse na awans do "play-offów". W sobotnim pojedynku trudno wskazać faworyta. Goście są mocno zmotywowani po ostatniej, dramatycznej porażce z WKS Grunwald Poznań. Ich mocnym punktem jest Marcel Zieliński, który w 3. kolejce pokonał Jaszę Szajrycha, a w 1 serii spotkań "postawił" się ubiegłorocznemu Narodowemu Mistrzowi Polski Pawłowi Juszczakowi (dawniej Ciaś). Gospodarze nie są jednak bez szans. W dwóch pierwszych spotkaniach potrafili "urwać" punkt faworyzowanym zespołom BKT Advantage Bielsko-Biała oraz PTP Łódź.

Spotkanie ostatniej szansy

W Kaliszu KT GAT Gdańsk powalczy z tamtejszą Calisią Tennis Team o zachowanie nadziei na wyjście z grupy. Ekipa z Pomorza zdobyła dotychczas jeden punkt i tylko wyjazdowe zwycięstwo z ubiegłorocznym wicemistrzem ligi przedłuży jej szanse na grę w turnieju mistrzów. Liderką gdańszczan jest młodziutka Weronika Ewald, która w ostatni weekend sięgnęła po tytuł singlowej Narodowej Mistrzyni Polski po zwycięstwie nad Martyną Kubką z WKT MERA, a w grze podwójnej w parze z Darią Górską wywalczyła srebro. Ich sobotni rywale są już pewni gry w "play-offach", ale na pewno nie odpuszczą spotkania. W przypadku dwóch porażek MERY mogą bowiem uzyskać bezpośredni awans do FINAL FOUR, dlatego na swoim terenie powalczą o trzy punkty. Główne skrzypce w kaliskiej drużynie grają nasi południowy sąsiedzi, ale ostateczny skład poznamy nie wcześniej niż w piątek.

Trudny test lidera w Poznaniu

WKT MERA po wzmocnieniach kadrowych bryluje w grupie B i z kompletem dwóch zwycięstw przewodzi w tabeli. Wygrana w 3. kolejce przeciwko Calisii zapewniła im awans do "play-offów" i prawdopodobnie, o ile nie przegrają dwóch najbliższych spotkań, zagwarantuje im bezpośrednią przepustkę do turnieju mistrzów. Wyjazdowy pojedynek z AZS TENIS Poznań nie będzie jednak spacerkiem. "Akademicy" potrafią być groźni dla najlepszych, co udowodnili w zeszłym sezonie, przegrywając aż trzy spotkania w stosunku 3:4. Na inaugurację obecnego sezonu wygrali po epickiej batalii 3:2 z KT GAT Gdańsk. Liderami poznańskiego zespołu są utalentowany Marcel Kamrowski oraz dobrze ostatnio dysponowana Anna Hertel, która w trwającym WTA 125 Polish Open potrafiła wygrać seta ze znacznie wyżej notowaną Amerykanka Alycia Parks (124 WTA, ale rok temu była 40). Jeśli ekipa ze stolicy Wielkopolski marzy o włączeniu się do walki o medale, musi bezwzględnie ograć lidera z Warszawy.

4. kolejka LOTTO SuperLIGI:

27 lipca (sobota)

KT ROYAL Zielona Góra – BAZALT ZTT Złotoryja

Calisia Tennis Team Kalisz – KT GAT Gdańsk

AZS TENIS Poznań – WKT MERA Warszawa

28 lipca (niedziela)

BKT Advantage Bielsko-Biała – WKS Grunwald Poznań

Mecz Dnia transmitowany będzie w niedzielę o godz. 12:30 w Polsacie Sport.

