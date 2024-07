Katarzyna Wasick ślubowała w Paryżu w imieniu polskich sportowców

Zawodniczka AZS AWF Katowice, która w Paryżu wystartuje na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, eliminacje ma zaplanowane na 3 sierpnia, a dzień później planuje wystąpić w olimpijskim finale. Wcześniej, bo już w sobotę, wystartuje w sztafecie 4x100 metrów dowolnym i z tego powodu nie weźmie udziału w wieczornej ceremonii otwarcia.



– Myślałam, że moje kolejne igrzyska już nie zrobią na mnie wrażenia, ale jednak zawsze robią. Każde igrzyska są inne, każde igrzyska są wyjątkowe i jest to dla mnie niezmierna duma, że przez tyle lat mogę reprezentować Polskę na arenach międzynarodowych i jestem w tym gronie. Medal olimpijski jest marzeniem każdego sportowca i moim także. Jest to dla mnie wyjątkowe, że jestem wymieniana w gronie osób, które mogą przywieźć medal, ale staram się o tym nie myśleć i po prostu zrobić swoje. Przyjechałam tutaj po medal i jestem gotowa od niego walczyć – mówi polska pływaczka.



Wasick podkreśla, że jest spokojna, ponieważ dobrze przygotowała się do paryskich igrzysk. – Na pewno cały wykonany trening daje mi dużo pewności siebie. Wiem jak pływam na treningach, wiem jak pływam na zawodach i tutaj przyjeżdżam, żeby zrobić po prostu to, co robię codziennie. To daje dużo pewności siebie. OK, jestem wymieniana jako osoba, która może zdobyć medal, ale chcę podkreślić, że mamy dużo zawodników z pływania, którzy też to mogą zrobić. I mam nadzieję, że w tym roku w Paryżu złamiemy tę dwudziestkę – dodała zawodniczka AZS AWF Katowice.



Nominacje olimpijskie wręczał sportowcom, wśród których oprócz Katarzyny Wasick była także m.in. chorąża polskiej reprezentacji i trzykrotna mistrzyni olimpijska z Londynu, Rio de Janeiro i Tokio w rzucie młotem Anita Włodarczyk, a także znakomity polski kolarz Michał Kwiatkowski, wręczał prezydent RP Andrzej Duda.



– Trzymam kciuki za każdego polskiego sportowca. Do tej pory nasi sportowcy zdobyli 298 medali letnich igrzysk olimpijskich. Jestem przekonany, że tych medali będzie więcej niż trzy, żeby przekroczyć granicę trzystu medali. Każdemu życzę, by znalazł się na podium, w szczególności na najwyższym stopniu, żeby mógł przeżyć tą wspaniałą chwilę, gdy odgrywany jest Mazurek Dąbrowskiego – powiedział prezydent Duda.



Uroczystość ślubowania połączona była z otwarciem Domu Polskiego. To przepiękny i funkcjonalny budynek położony w Lasku Bulońskim, nieopodal centrum francuskiej stolicy, a także dwóch znanych obiektów sportowych – kortów Rolanda Garrosa i stadionu Parc des Princes. – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca, gdzie będzie prezentowana historia polskiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego – dodał Duda.

