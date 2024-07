Kuzyn Erlinga Haalandra zagra w Ekstraklasie! Też jest napastnikiem

Raków Częstochowa ma za sobą nieudany sezon. Po tym, jak w 2023 roku zespół sięgnął po mistrzostwo Polski, w kolejnych rozgrywkach nie zakwalifikował się nawet do europejskich pucharów. Włodarze postanowili więc zaangażować ponownie trenera Marka Papszuna, który był autorem historycznych sukcesów.

Wraz z powrotem szkoleniowca rozpoczęła się też transferowa ofensywa. Klub spod Jasnej Góry był aktywny od długich tygodni, a teraz pochwalił się kolejnym ciekawym ruchem. Kontrakt z Rakowem podpisał właśnie Jonatan Braut Brunes. To 23-letni Norweg, który prywatnie jest... kuzynem słynnego Erlinga Haalanda.

Zawodnik dołączył do ekipy z Częstochowy na zasadzie wypożyczenia z belgijskiego OH Leuven do 30 czerwca 2025 roku z opcją wykupu. Nominalnie występuje na pozycji napastnika.



- Jonatan jest fizycznym napastnikiem, który doda nam pełen wachlarz możliwości w ataku. Potrafi grać tyłem do bramki, ale też wykonuje dużo sprintów w głębi pola. Z jego siłą, szybkością i chęcią ciężkiej pracy dla zespołu będzie dobrze pasował do naszego DNA. Czekamy, by zobaczyć go na boisku - powiedział dyrektor sportowy Rakowa Samuel Cardenas, cytowany w oficjalnym komunikacie.