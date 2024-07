Polski siatkarz wspomniał o dodatkowym obciążeniu. Chodzi o mecz z Egiptem

Spotkanie z Egiptem rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. W czwartek i piątek Polacy trenowali w wynajętej hali w Cergy Pontoise.

"Jesteśmy spokojni i skupieni na swojej pracy. Jesteśmy w dobrym momencie, dokładnie w tym, w którym powinniśmy być. Będziemy na pewno grać dobrze na tym turnieju, mam takie przekonanie" - powiedział Łomacz.

Biało-Czerwoni ciężko pracowali przez ostatnie tygodnie, ale rozgrywający reprezentacji Polski jest spokojny o dyspozycję.

"Wszyscy czujemy, że będziemy rośli podczas tego turnieju" - wspomniał Łomacz. Środkowy Jakub Kochanowski dodał, że może powiedzieć za całą grupę: "czujemy się gotowi, czujemy się w formie".

"Jesteśmy coraz bardziej wypoczęci. Pokażemy w sobotę, na co nas stać" - podkreślił. Pytany o atmosferę w wiosce olimpijskiej stwierdził, że pod względem organizacyjnym jest to "oryginalna impreza".

"Byliśmy na to gotowi, że trzeba trochę więcej czasu poświęcić na rzeczy, które na innych turniejach były od ręki. Nie jest to jednak dla nas problem" - powiedział Kochanowski. Łomacz przyznał, że chciałby nawet coś ciekawego powiedzieć o tym, co robią w wiosce, ale jest "naprawdę bardzo spokojnie".

Łomacz przyznał, że obecnie jest sporo wolnego czasu, bo jest jeden trening dziennie. "Każdy stara się zrobić minimum kroków, a trochę i tak trzeba ich po wiosce zrobić. Staramy się odpoczywać i regenerować. Jesteśmy skupieni na tym, co mamy tu zrobić" - podkreślił.

Kochanowski powiedział, że Egipt to drużyna "o klasę słabsza". "To dodatkowe obciążenie, żeby skupić się na tym meczu, na własnej dyspozycji i utrzymać koncentrację przez całe spotkanie. Trzeba zagrać na swoim dobrym poziomie" - podsumował Kochanowski.

