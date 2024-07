Olimpijczycy wszechczasów. Kto zdobył najwięcej medali?

Dwudziestu dwóch sportowców wywalczyło co najmniej siedem złotych medali olimpijskich. Liderem w tym zestawieniu z 23 krążkami z najcenniejszego kruszcu jest amerykański pływak Michael Phelps, a jego dorobek uzupełniają trzy srebrne i dwa brązowe.

W tym gronie jest trójka, która będzie mogła poprawić swój olimpijski bilans w Paryżu. Co ciekawe, wszyscy mają w dorobku po siedem złotych medali. To amerykańscy pływacy Katie Ledecky i Caeleb Dressel oraz niemiecka specjalistka od ujeżdżenia Isabell Werth, która ma też pięć srebrnych i wieku 55 lat szykuje się do startu w siódmych igrzyskach. Zadebiutowała w tej imprezie w 1992 roku w Barcelonie.

Multimedaliści letnich igrzysk olimpijskich:

1. Michael Phelps (USA) 2004-2016 pływanie 23 złote - 3 srebrne - 2 brązowe = łącznie 28

2. Larysa Łatynina (ZSRR) 1956-1964 gimnastyka 9-5-4 = 18

3. Paavo Nurmi (Finlandia) 1920-1928 lekkoatletyka 9-3-0 = 12

4. Mark Spitz (USA) 1968-1972 pływanie 9-1-1 = 11

5. Carl Lewis (USA) 1984-1996 lekkoatletyka 9-1-0 = 10

6. Birgit Fischer (Niemcy) 1980-2004 kajakarstwo 8-4-0 = 12

7. Sawao Kato (Japonia) 1968-1976 gimnastyka 8-3-1 = 12

7. Jenny Thompson (USA) 1992-2004 pływanie 8-3-1 = 12

9. Matt Biondi (USA) 1984-1992 pływanie 8-2-1 = 11

10. Usain Bolt (Jamajka) 2008-2016 lekkoatletyka 8-0-0 = 8

10. Ray C. Ewry (USA) 1900-1908 lekkoatletyka 8-0-0 = 8

12. Nikołaj Andrianow (ZSRR) 1972-1980 gimnastyka 7-5-3 = 15

13. Isabell Werth (Niemcy) 1992- jeździectwo 7-5-0 = 12

14. Borys Szachlin (ZSRR) 1956-1964 gimnastyka 7-4-2 = 13

15. Vera Caslavska (CSRS) 1960-1968 gimnastyka 7-4-0 = 11

16. Allyson Felix (USA) 2004-2021 lekkoatletyka 7-3-1 = 11

16. Wiktor Czukarin (ZSRR) 1952-1956 gimnastyka 7-3-1 = 11

18. Katie Ledecky (USA) 2012- pływanie 7-3-0 = 10

19. Jason Kenny (W. Brytania) 2012-2021 kolarstwo torowe 7-2-0 = 9

20. Aladar Gerevich (Węgry) 1932-1960 szermierka 7-1-2 = 10

21. Swietłana Romaszyna (Rosja) 2008-2021 pływanie synch. 7-0-0 = 7

21. Caeleb Dressel (USA) 2016- pływanie 7-0-0 = 7

PAP