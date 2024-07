Reprezentacja Niemiec wywalczyła bezpośredni awans na igrzyska poprzez turniej kwalifikacyjny, podczas którego pokonali m.in. Włochów i Brazylijczyków. Nic nie wskazuje więc, aby drużyna prowadzona przez legendę polskiej siatkówki - Michała Winiarskiego, przestraszyli się olimpijskiej szansy i konfrontacji z faworyzowaną w tym zestawieniu przez ekspertów Japonią. W ekipie naszych zachodnich sąsiadów podczas kwalifikacji najbardziej wyróżniał się Georg Grozer, który w latach 2010-2012 grał dla Resovii Rzeszów. Kolejnym znanym polskim kibicom z boisk PlusLigi zawodnikiem jest Lukas Kampa.

ZOBACZ TAKŻE: 21:0! Niespotykany wynik na mistrzostwach Europy siatkarek

Japonia poczyniła ogromny progres na przestrzeni trzech ostatnich sezonów, a jego widomym znakiem jest ranking FIVB, w którym to podopieczni Francuza Philippe Blaina awansowali na drugie miejsce. Wyżej są tylko Polacy, którzy w tym zestawieniu mają na koncie ponad 60 oczek więcej od Azjatów. To oznacza, że za japońską drużyną znaleźli się m.in. Francuzi, Włosi, Amerykanie czy Brazylijczycy, co jeszcze kilka lat temu trudno było sobie nawet wyobrazić. Yuki Ishikawa i spółka nie przez przypadek dotarli też do wielkiego finału Ligi Narodów 2024, w którym ostatecznie musieli uznać wyższość Francuzów. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że na dziś Japonia jest ekipą ze ścisłej światowej czołówki i faworytem starcia z Niemcami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Japonia - Niemcy w sobotę od godz. 9:00 na Polsatsport.pl.

ŁO