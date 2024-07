Co za słowa o polskiej medalistce! Trener wyznał to przed kamerą

Klaudia Zwolińska sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024! Polska kajakarka górska wywalczyła go w slalomie K1. - To jedna z zawodniczek, która musi być zestresowana, by osiągać dobre wyniki - wyznał jej trener Rafał Polaczyk.

Zwolińska popłynęła bezbłędnie uzyskując czas 97,53. Fox, aktualna mistrzyni świata i faworytka tej konkurencji, pokonała tor najszybciej - 96,08. Brąz wywalczyła Brytyjka Kimberley Woods - 98,94.



Zobacz także: Mamy pierwszy medal w Paryżu! Wielki sukces Polki

Jak na gorąco ocenił ten wynik jej trener Rafał Polaczyk?

- Wzruszenie było już po półfinale, bo tam już były wielkie emocje. Jak przeszła półfinał, to byłem spokojny - przyznał. - Mieliśmy to zaplanowane, by systematycznie wzbogacać trasę. Poznaliśmy ją, by wiedzieć, gdzie można nadrobić trochę czasu. I jak widać - dało się to zrobić - dodał.

Zwolińska płynęła jako przedostatnia. Po niej na trasie pojawiła się jeszcze mistrzyni olimpijski sprzed czterech lat Ricarda Funk, która z pewnością nie zapamięta zbyt miło końcówki swojego występu.

Płynęła dobrze i dopuściła się jednego błędu, którego nie chciałbym poczuć na własnej skórze. Nerwy odgrywają tu kosmiczną rolę - ocenił Polaczyk.



I dodał:



- Klaudia jest jedną z zawodniczek, która musi być zestresowana, by osiągać dobre wyniki. To nie jest mistrzyni treningów, tylko mistrzyni zawodów. Te emocje i 14 tysięcy widzów jej sprzyjało - zakończył.