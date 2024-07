Topnieje przewaga Igi Świątek! Awans Linette i Fręch

Iga Świątek pozostaje liderką światowego rankingu tenisistek, choć jej przewaga nad drugą w zestawieniu Amerykanką Coco Gauff zmalała do 2832 punktów. Spory awans zanotowały Magda Linette i Magdalena Fręch, które mierzyły się w finale turnieju w Pradze.

Świątek obecnie ma 11 005 pkt. Po odpadnięciu z Wimbledonu przygotowywała się do startu w igrzyskach w Paryżu. W pierwszej rundzie pokonała Rumunkę Irinę-Camelię Begu, a już w poniedziałek zagra z Francuzką Diane Parry. Turniej olimpijski nie jednak ma wpływu na ranking WTA, gdyż jest organizowany pod egidą Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

W czołowej dziesiątce nie doszło do żadnych przetasowań. Trzecie miejsce zajmuje Białorusinka Aryna Sabalenka. Za nią plasują się Jelena Rybakina z Kazachstanu, Włoszka Jasmine Paolini, Amerykanka Jessica Pegula, Chinka Qinwen Zheng, Greczynka Maria Sakkari, Danielle Collins z USA i Czeszka Barbora Krejcikova.

W piątek doszło do polskiego finału turnieju w Pradze. Linette pokonała Fręch 6:2, 6:1. Dzięki temu sukcesowi Linette awansowała o siedem pozycji i zajmuje 41. miejsce. Natomiast Fręch poprawiła się o dziewięć lokat i obecnie jest 48. Obie tenisistki z Pragi do Francji przedostały się prywatnym samolotem, co umożliwiło im start w igrzyskach.

Spory awans odnotowała też Maja Chwalińska, która w półfinale turnieju WTA 125 w Warszawie przegrała z Australijką Mayą Joint i przesunęła się ze 167. na 152. pozycję.

Świątek zdecydowanie prowadzi także w rankingu WTA Race, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, i jako jedyna jest pewna występu w tej imprezie. Za nią plasują się Jelena Rybakina z Kazachstanu i Włoszka Jasmine Paolini.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 29 lipca:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 11005 pkt

2. (2) Coco Gauff (USA) 8173

3. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7061

4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) 6376

5. (5) Jasmine Paolini (Włochy) 5373

6. (6) Jessica Pegula (USA) 4665

7. (7) Qinwen Zheng (Chiny) 4025

8. (8) Maria Sakkari (Grecja) 3925

9. (9) Danielle Collins (USA) 3702

10. (10) Barbora Krejcikova (Czechy) 3573

...

41. (48) Magda Linette (Polska) 1361

48. (57) Magdalena Fręch (Polska) 1185

152.(167) Maja Chwalińska (Polska) 485

185.(185) Katarzyna Kawa (Polska) 402

308.(305) Martyna Kubka (Polska) 211

Czołówka rankingu WTA Race - stan na 29 lipca

1. Iga Świątek (Polska) 7465 pkt

2. Jelena Rybakina (Kazachstan) 4901

3. Jasmine Paolini (Włochy) 4505

4. Aryna Sabalenka (Białoruś) 4466

5. Coco Gauff (USA) 3598

6. Danielle Collins (USA) 3167

7. Barbora Krejcikova (Czechy) 2616

8. Qinwen Zheng (Chiny) 2520

9. Jelena Ostapenko (Łotwa) 2450

10. Daria Kasatkina (Rosja) 2303

...

38. Magda Linette (Polska) 983

46. Magdalena Fręch (Polska) 860

