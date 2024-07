Były reprezentant Polski poinformował o zakończeniu kariery

Michał Żyro wraz z końcem poprzedniego sezonu pożegnał się z Wisłą Kraków. Jego umowa nie została przedłużona ze względu na to, że przez większość pobytu w Krakowie zmagał się z urazami. Jak się okazuje, kolejnej próby znalezienia nowego zespołu nie będzie. W środowy wieczór piłkarz ogłosił zakończenie kariery na swoim Instagramie. "To, co teraz piszę, to jedne z najtrudniejszych słów, jakie kiedykolwiek przyszło mi napisać. Dziś, z mieszanką wdzięczności, smutku i satysfakcji, ogłaszam zakończenie mojej kariery piłkarskiej" - możemy przeczytać w poście byłego reprezentanta.

ZOBACZ TAKŻE: Transferowy hit! Polska rewelacja ME zagra w Barcelonie!

Skrzydłowy zagrał w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy 163 razy, zdobywając przy tym 19 goli. Występował on również za granicą w angielskich klubach Wolverhampton Wanderers oraz Charlton Athletic. Żyro pięć razy wybiegał także na murawę w koszulce reprezentacji Polski.

Pomimo końca kariery, zapowiedział on kontynuowanie przygody z futbolem. "Choć kończę karierę jako zawodowy piłkarz, nie opuszczam świata piłki nożnej. Już wkrótce dowiecie się, jaką nową rolę w niej obejmę" - pisze na koniec komunikatu.

ŁO