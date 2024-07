Transferowy hit! Polska rewelacja ME zagra w Barcelonie!

Weronika Araśniewicz, grająca dotychczas w KKP Warszawa (do niedawna klub funkcjonował pod nazwą Diamenty Warszawa), podpisała kontrakt z FC Barcelona Femeni. Nastolatka początkowo będzie trenowała z drugim zespołem "Dumy Katalonii".

Ofensywna pomocniczka wpadła w oko skautom Barcelony już w ubiegłym roku. Araśniewicz była wówczas na testach w hiszpańskim klubie, które - jak podawał w mediach społecznościowych jej klub - wypadły bardzo dobrze.

Weronika Araśniewicz potwierdziła swój ogromny talent w niedawnych mistrzostwach Europy do lat 17. Reprezentacja Polski zajęła w nich 3. miejsce, a pomocniczka warszawskiego klubu znalazła się w najlepszej jedenastce turnieju. Dobra gra Polki zaowocowała transferem do giganta z Katalonii.

"Kolejne cudowne wieści napływają do nas z zagranicy. Werka Araśniewicz właśnie podpisała kontrakt z FC Barcelona Femeni! Juniorka zasili szeregi drugiego zespołu Dumy Katalonii. Jest to kolejna zawodniczka, którą wypuszczamy w świat, co pokazuje, że jako klub zmierzamy w dobrym kierunku - kierunku rozwoju! Werka, czekamy na pierwsze bramki i triki w nowych barwach" - czytamy na facebookowym profilu KKP Warszawa.

Araśniewicz będzie trzecią Polką w Barcelonie. W ubiegłym roku ekipę "Dumy Katalonii" wzmocniła Emilia Szymczak (na razie gra w Barcelonie B), zaś w tegorocznym letnim okienku transferowym do drużyny dołączyła Ewa Pajor.

Kilka dni temu na szersze futbolowe wody wypłynęła ze stołecznej ekipy inna znakomita zawodniczka z reprezentacji Polski U-17, Maja Zielińska, która podpisała kontrakt z VfL Wolfsburg.