Piłkarz Wisły Kraków ma guza mózgu. Przejdzie operację

Podczas gdy pierwsza drużyna Wisły Kraków szykuje się do rewanżowego meczu z Rapidem Wiedeń w ramach II rundy eliminacji Ligi Europy, z zespołu rezerw dotarła smutna wiadomość. U Michała Bierzały wykryto guza mózgu. Piłkarz będzie musiał przejść operację.

"U zawodnika Wisły II Kraków – Michała Bierzały – wykryto guza mózgu. Obrońca poddany zostanie operacji. Michał, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Cała Wisła czeka na Ciebie!" - napisał klub w mediach społecznościowych.

Bierzało pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Wiśle. Obrońca występował w zespołach juniorskich, następnie w rezerwach, aż w końcu zaczął pukać do drzwi pierwszej drużyny. Nigdy się w niej jednak nie przebił, więc w połowie sezonu 2014/2015 odszedł do Limanovii Limanowa. Następnie występował jeszcze w Stali Mielec, GKS-ie Bełchatów, Siarce Tarnobrzeg i Elanie Toruń. Latem 29-latek powrócił natomiast do rezerw Wisły.