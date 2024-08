Polka osiągnęła historyczny wynik na igrzyskach. Zawody w jej dyscyplinie były wyjątkowo trudne

Roksana Słupek zajęła 13. miejsce w triathlonie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To najlepszy wynik w historii reprezentacji Polski w tej dyscyplinie. Przypomnijmy, że do końca nie było przesądzone, czy triathlonowe zmagania w stolicy Francji odbędą się w klasycznej formule.

Zagrożona była bowiem część pływacka. Wszystko przez zanieczyszczenie wody w Sekwanie. Losy przeprowadzenia zawodów zgodnie z pierwotnym planem ważyły się do ostatniej chwili. Ostatecznie jednak zapadła decyzja o tym, aby zawodniczki stanęły na starcie i rozpoczęły walkę o medale.

Wśród nich znalazła się Słupek. Po części pływackiej 25-latka zajmowała 18. miejsce. Warto wspomnieć, że ta faza zmagań była wyjątkowo wymagająca. Wszystko przez mocny prąd w wodzie.

- Był zdecydowanie bardzo mocno odczuwalny. Śmieję się, że ten start na etapie pływackim był traumatyczny dla wielu zawodników, ponieważ były dwa momenty, kiedy praktycznie stało się w miejscu. I kiedy przychodziło do rywalizacji trochę bardziej agresywnej, która ma miejsce w pływaniu "open water", to było traumatyczne. Było strasznie. Pociągnięcie przez rywalkę za nogę powodowało, że straciłam pięć, dziesięć pozycji w jednym momencie. To był na pewno bardzo trudny i stresujący element wyścigu - tłumaczyła reprezentantka Polski w Magazynie Olimpijskim na antenie Polsatu Sport.

Po wyjściu z wody zawodniczki wsiadły na rowery. Na tym etapie rywalizacji Słupek poprawiła swoją pozycję o jedną lokatę. Do biegu, a zatem ostatniej części triathlonu, przystąpiła z 17. pozycji. Decydująca faza zmagań ułożyła się dobrze dla Polki. Na metę dotarła na 13. miejscu. To najlepszy wynik reprezentanta Polski w tej dyscyplinie. Do tej pory było to 22. miejsce w Rio de Janeiro Agnieszki Jerzyk.

Złoto olimpijskie wywalczyła Cassandre Beaugrand z Francji. Podium uzupełniły Julie Derron ze Szwajcarii i Beth Potter z Wielkiej Brytanii.