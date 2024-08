Nowicki powiedział to otwarcie. "Zmylił mnie..."

Nowicki pierwszą próbę miał spaloną, bo posłał młot poza wyznaczone pole, w drugiej uzyskał 76,32, a w trzeciej osiągnął 75,50. Jego najlepszy tegoroczny rezultat, z mistrzostw Europy w Rzymie, to 80,95.

Minimum kwalifikacyjne, które wynosiło 77 m, w grupie A osiągnęli jedynie Kanadyjczyk Rowan Hamilton - 77,78, co jest jego rekordem życiowym, oraz Ukrainiec Mychajło Kochan - 77,42. W grupie B dużo emocji polskim kibicom zapewnił Fajdek, który spalił pierwsze dwie próby. W trzeciej uzyskał 76,56 i awansował. W tej serii minimum kwalifikacyjne uzyskało trzech młociarzy, a najdalej rzucił mistrz świata Kanadyjczyk Ethan Katzberg - 79,93.

- Za spokojnie podszedłem do tych eliminacji. Koło jest tępe, nie będzie tu wielkich wyników. Mnie stać w finale na znacznie dalsze rzucanie. Dziś dałem się zwieść znacznikowi od kamery. Myślałem, że jest ustawiony na środku, a nie był i źle robiłem wejście. Powinienem był ustawić swój znacznik. Nie mam usprawiedliwienia. Młodzi atakują, ja mam swoje lata, ale wiem, że stać mnie na znacznie dalsze rzucanie w walce o medale - powiedział mistrz olimpijski z Tokio.

Nowicki wskazał, że w eliminacjach były takie "flaki z olejem". Przyznał, że świetnie czuł się w kole rozgrzewkowym.

- Na głównym stadionie spodziewałem się tego samego. Tam koło jest jednak znacznie gorsze. Cieszę się z tych tłumów na eliminacjach porannych. Oby częściej tak było - dodał.

Pytany o kolejnego mocnego Kanadyjczyka nie mógł wyjść z podziwu, jak szybko kręcą się w kole reprezentanci tego kraju.

- Przebierają nogami tak szybko, że robi to duże wrażenie. Nie wiem do końca jak to jest możliwe, a może to ja robię się stary - dywagował mistrz olimpijski z Tokio.

Nowicki legitymuje się unikalną w polskiej, ale i światowej lekkoatletyce serią. Od 2015 roku przywozi medale z każdej imprezy mistrzowskiej. W kolekcji złotych medali brakuje mu tylko takiego krążka z mistrzostw świata, w których był dwa razy drugi i trzy razy trzeci.

Finał zaplanowano na niedzielę o godz. 20:30.

PAP