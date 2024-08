Nowy klub Puchacza

Tymoteusz Puchacz zmienia klub. Reprezentant Polski od 2021 roku był zawodnikiem Unionu Berlin. Jego przygoda z drużyną ze stolicy Niemiec nie była udana. Większość tego czasu spędził na różnych wypożyczeniach. Teraz na zasadzie transferu definitywnego reprezentant Polski dołączy do beniaminka Bundesligi KSV Holstein Kiel.

Pomimo tego, że umowa Puchacza z Unionem obowiązywała przez trzy lata, Polak rozegrał w Bundeslidze tylko jedno spotkanie. W tym czasie były zawodnik Lecha Poznań był wypożyczony m.in. tureckiego Trabzonsporu i greckiego Panathinaikosu.

Ostatni sezon Puchacz spędził w grającym na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej Kaiserslautern. W 2. Bundeslidze Polak rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramek i zanotował 10 asyst. Razem ze swoją drużyną doszedł również do finału Pucharu Niemiec, po który ostatecznie sięgnęła drużyna Bayeru Leverkusen.

Dobra gra na drugim poziomie rozgrywkowym sprawiła, że w przyszłym sezonie Puchacz zagra poziom wyżej. Lewy obrońca dołączył do drużyny KSV Holstein Kiel. Beniaminek był zdeterminowany, żeby pozyskać do swojej drużyny polskiego piłkarza.

- Sprowadzenie lewego obrońcy było naszym priorytetem w ostatnich tygodniach. W osobie Tymoteusza zyskaliśmy doświadczonego zawodnika, który pomoże nam sprostać wyzwaniom, które czekają na nas w Bundeslidze – powiedział dyrektor sportowy Carsten Wehlmann.

W rozmowie ze stroną klubu Puchacz podzielił się tym, że nie może się doczekać, kiedy dołączy do drużyny.

- Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby spełnić pokładane we mnie nadzieje. Teraz jak najszybciej chce dołączyć do drużyny w Austrii, aby poznać drużynę i personel – wyznał Puchacz.

Kontrakt Puchacza z klubem z Kilonii ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku.

MiK