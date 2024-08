Grbić nie przebierał w słowach po przegranej. "Nie mamy tej cierpliwości"

Skuteczność polskich siatkarzy pozostawiała wiele do życzenia. Jedynie trzecia partia, wygrana przez nasz zespół, dała kibicom nutę optymizmu. Niestety to było za mało i aktualni mistrzowie Europy musieli przełknąć gorycz porażki.

W ćwierćfinale reprezentacja Polski zagra ze Słowenią. To bardzo niewygodny rywal, ale trzeba przyznać, że znamy go bardzo dobrze. Będzie to bowiem 20. starcie obu zespołów. Minimalnie lepszy bilans mają Polacy. Wygrali 10 z 19 dotychczasowych spotkań.

- Wszystko, co do teraz zrobiliśmy, nie ma już znaczenia. (...) Nie ma znaczenia, czy gramy ze Słowenią, czy gralibyśmy z Niemcami. Każdy z tych zespołów gra dobrą siatkówkę i czeka nas trudny mecz. Myślę, że oni też nie są najszczęśliwsi, że muszą grać z nami. Jeśli chcemy wygrać medal, to musimy grać naszą najlepszą siatkówkę, a to, kto jest po drugiej stronie, nie ma znaczenia - powiedział Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Od 2004 roku reprezentanci Polski kończą najważniejszą imprezę czterolecia na etapie ćwierćfinału. W Atenach w 1/4 przegrali z Brazylią, W Pekinie z Włochami, w Londynie z Rosją, w Rio de Janeiro z USA, a w Tokio - z Francją. Czego zatem potrzeba polskim siatkarzom, by po raz pierwszy w XXI wieku awansować do półfinału igrzysk olimpijskich?

- Mam nadzieję, że będziemy spokojni. Nie da się przez cały turniej grać najlepszej siatkówki. Najważniejsze, by w trudnych momentach pozostać skoncentrowanym, mieć cierpliwość i grać najlepszą siatkówkę, jaką możemy. Czasem nie mamy tej cierpliwości. Dlatego teraz najważniejsze, byśmy wrócili do tej siatkówki, którą wiemy, że możemy zagrać - dodał selekcjoner Biało-Czerwonych.

Mecz ćwierćfinałowy Polska - Słowenia odbędzie się w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 9:00.