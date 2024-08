Z kim o strefę medalową? Oto potencjalni rywale polskich siatkarzy w ćwierćfinale

Polacy są już pewni gry w ćwierćfinale igrzysk. Nie oznacza to jednak, że mecz z Włochami mogą traktować w kategorii sparingu. Wynik tego starcia zadecyduje o tym, z kim nasi siatkarze zagrają o strefę medalową paryskiej olimpiady.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka polskich siatkarzy na igrzyskach. Niemcy byli za mocni

Możliwe scenariusze w programie Olimpijska #7Strefa przeanalizował ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

- Jeżeli wygramy z Włochami 3:0, to naszymi rywalami w ćwierćfinale będą Japończycy. W przypadku zwycięstwa 3:1, no to już musimy trochę policzyć. Małe punkty, sytuacja w tabeli, generalnie Niemcy, Brazylia albo Japonia. To nasi potencjalni rywale przy takim wyniku. Z kolei, jeżeli pokonalibyśmy Włochów po tie-breaku, wtedy sprawa jest prosta. O półfinał gramy z Niemcami, co wydaje się dobrą opcją - wytłumaczył.

Wszystkie wymienione przez Bednaruka opcje związane są z pomyślnym rezultatem dzisiejszego meczu z Włochami. A co w przypadku porażki Biało-Czerwonych?

- W sytuacji, w której przegrywamy z Włochami 2:3, to tych rozwiązań jest więcej i zależą one od innych rozstrzygnięć. Naszym rywalami przy takim wyniku mogą być aż trzy reprezentacje. Są nimi Francuzi, Słoweńcy lub Włosi. Na żaden z tych zespołów nie chciałbym trafić. Jeżeli ulegniemy Włochom 1:3 lub 0:3, wtedy sytuacja jest klarowna i o strefę medalową mierzymy się ze Słoweńcami - powiedział Bednaruk.