Wymowne słowa Grbicia o grze w ćwierćfinale. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Wciąż nie wiadomo, kto będzie przeciwnikiem naszych siatkarzy w 1/4 finału. Jeżeli Polacy pokonaliby Italię bez straty seta, wówczas trafiliby na Japonię. Inny scenariusz zakłada konfrontację z Brazylią czy Niemcami. Grbić podkreśla, że to, z kim zagramy nie jest tak istotne.

- Nie ma znaczenia, kto będzie naszym przeciwnikiem w ćwierćfinale, bo każdy będzie bardzo ciężki. Musimy zagrać na naszym najwyższym poziomie. Każdy może być naszym rywalem i nie możesz teraz mówić "mam nadzieję, że trafimy na Niemcy czy Słowenię". Każdy jest bardzo mocny i z kimkolwiek nie zagramy, będzie to bardzo trudny mecz. Musimy myśleć o sobie, co my musimy robić i jak mamy grać - rzekł Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Serbski selekcjoner zwrócił uwagę, nad czym jego podopieczni muszą jeszcze pracować, co pokazało niedawne starcie z Brazylią wygrane 3:2. Były rozgrywający zwrócił uwagę na jedną rzecz.

- Z Brazylią nie zaczynaliśmy dobrze. Popełnialiśmy dużo błędów w ataku i brakowało nam cierpliwości. Jest jedna rzecz, która spowodowała, że nie wygraliśmy pierwszego seta. Potem wróciliśmy do bardzo dobrej gry w czwartym secie i w tie-breaku. Dlatego jestem zadowolony, bo każdy grał dobrze w trudnych momentach. Byliśmy w grze od początku do końca i to jest coś, co musimy robić do końca turnieju - być cierpliwym w momencie, kiedy gra nie idzie po naszej myśli albo przeciwnik gra swoją najlepszą siatkówkę. Tak jak powiedziałem po meczu z Egiptem - każde kolejne spotkanie to będzie dla nas ćwierćfinał. Dlatego musimy być gotowi - powiedział Grbić.

Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem w załączonym materiale wideo.

Krystian Natoński, Polsat Sport