Siatkarze Japonii wyszarpali awans! Klęska była o krok

Siatkarze reprezentacji Japonii przegrali z USA 1:3 w meczu kończącym rywalizację w grupie C na turnieju olimpijskim w Paryżu. Amerykanie już przed meczem byli pewni awansu. Japończycy musieli wygrać jednego seta, by znaleźć się w czołowej ósemce. Dokonali tej sztuki w trzecim secie i uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów

Na początku meczu, przy stanie 1:3 w hali niespodziewanie zgasło światło. Po kilku minutach organizatorzy poradzili sobie z problemem i światło włączono. Do gry nie potrafili się jednak włączyć siatkarze z Japonii. Amerykanie dominowali w ataku, lepiej prezentowali się w polu zagrywki i spokojnie powiększali przewagę (3:7, 10:14– as Taylora Averilla, 13:19). Jednostronną partię zakończyła przestrzelona zagrywka Japończyków (16:25).

Drugą odsłonę siatkarze USA rozpoczęli od mocnego uderzenia dwa bloki oraz as Maxwella Holta i było 0:5. Japończycy od początku musieli więc gonić wynik, ale rywale nie spuszczali z tonu. Nadal mieli wyraźną przewagę w ofensywie i utrzymywali punktowy dystans (8:12, 15:20). Bez większego zagrożenia zmierzali do końca seta, którego zamknął serwis Japończyków w siatkę (18:25).

Japończycy przebudzili się na początku trzeciego seta. Uzyskali kilka punktów przewagi (9:6) i nakręcali się z akcji na akcję – grali dynamicznie, pewnie w obronie i skutecznie w ofensywie. W środkowej części seta całkowicie przejęli inicjatywę nad wyraźnie przygaszoną ekipą USA (16:9). W końcówce kontrolowali sytuację, a Akihiro Yamauchi zamknął seta asem serwisowym (25:18). Japonia wygrała seta i przypieczętowała awans do półfinału.

W czwartej odsłonie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskali Amerykanie (8:11). Japończycy grali już swobodnie, a udany fragment w środkowej części seta przyniósł im wyrównanie (15:15). Końcówka to jednak pewna gra ekipy USA. Aaron Russell skutecznym atakiem zapewnił im wygraną (19:25), która dała pierwsze miejsce w grupie C.

Najwięcej punktów: Yuji Nishida (18) – Japonia; Matthew Anderson (16), Torey DeFalco (14), Taylor Averill (14), Aaron Russell (12) – USA. Amerykanie byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (6–10) oraz zagrywką (1–3).

3:0 z Argentyną, 3:2 z Niemcami i 3:1 z Japonią to wyniki reprezentacji USA w fazie grupowej turnieju siatkarzy. Amerykanie wygrali grupę C, wyprzedzając Niemcy i Japonię, które również wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Z turniejem pożegnała się Argentyna – brązowy medalista poprzednich igrzysk.

Japonia – USA 1:3 (16:25, 18:25, 25:18, 19:25)

Japonia: Yuji Nishida, Taishi Onodera, Akihiro Yamauchi, Masahiro Sekita, Ran Takahashi, Yuki Ishikawa – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Akihiro Fukatsu, Tatsunori Otsuka, Kento Miyaura, Kentaro Takahashi, Masato Kai. Trener: Philippe Blain.

USA: Matthew Anderson, Aaron Russell, Torey DeFalco, Micah Christenson, Maxwell Holt, Taylor Averill – Erik Shoji (libero) oraz Garrett Muagututia, David Smith. Trener: John Speraw.