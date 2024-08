El Clasico w strugach deszczu. Barcelona z pomocą Lewandowskiego pokonała Real

El Clasico to od lat jeden z najbardziej prestiżowych meczów w świecie futbolu. Wielu kibiców jest w stanie wydać fortunę, żeby zobaczyć na żywo rywalizację Realu i Barcelony. Nic dziwnego, że chcące zarobić kluby, w ramach przygotowań do nowego sezonu, postanowiły zagrać przeciwko sobie za oceanem.

Rozgrywany w nocy z soboty na niedziele mecz był pierwszym spotkaniem Barcelony i Realu, odkąd trenerem pierwszej z tych drużyn został Hansi Flick. Na boisko MetLife Stadium wyszli m.in. Luka Modrić, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger, Marc-Andre ter Stegen i Robert Lewandowski. Nie oni byli jednak bohaterami tego meczu, tym został młody napastnik Barcelony Pau Victor.

Silne opady deszczu nad stadionem, który na co dzień jest domem drużyny NFL New York Giants, nie przeszkodziły w punktualnym rozpoczęciu spotkania, ale kiedy w 13. minucie ulewa zamieniła się w burzę, sędzia podjął decyzję o przerwaniu spotkania. Arbiter był do tego zobligowany przez amerykańskie przepisy, które po pojawieniu się pierwszych oznak burzy nakazują przerwanie spotkania na co najmniej pół godziny. Ostatecznie przerwa w meczu trwała ponad godziną, a warunki, jakie panowały na boisku, po powrocie do gry były dalekie od optymalnych.

Pierwsza bramka dla Barcelony padła w 42. minucie. Alex Valle świetnie dośrodkował w pole karne "Królewskich". Tam pierwszy do niej dopadł Robert Lewandowski, który zgrał piłkę do Pau Victora. Młodemu napastnikowi nie zostało już nic więcej, tylko wbić futbolówkę do pustej bramki.

Na kolejnego gola kibice musieli poczekać do drugiej połowy. Lewandowski świetnym podaniem na skrzydło uruchomił Valle, a 20-latek efektownym dośrodkowaniem zewnętrzną częścią stopy obsłużył Victora, który wykończył akcję i zanotował swoje drugie trafienie tej nocy.

Po tym trafieniu druga połowa zmieniła się w wielkie przedsezonowe testy piłkarzy. Łącznie obaj szkoleniowcy przeprowadzili łącznie 17 zmian. Robert Lewandowski opuścił boisko w 77. minucie, kiedy został zmieniony przez Vitora Roque.

Jedyną bramkę dla Realu zdobył wprowadzony na boisko kwadrans wcześniej Nico Paz. Niepilnowany Argentyńczyk dopadł, do dośrodkowanej z rzutu rożnego piłki i efektownym szczupakiem umieścił ją w bramce Blaugrany, ustalając wynik spotkania na 2:1.

FC Barcelona – Real Madryt 2:1 (1:0)

Bramki: Pau Victor 42. Pau Victor 54 - Nicolas Paz 82

Składy:

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen (64 Inaki Pena) – Alex Valle (65 Hector Fort), Andreas Christensen (46 Sergi Dominguez), Inigo Martinez (65 Mikayil Faye), Alex Balde (46 Gerard Martin) – Unai Hernandez (46 Quim Junyent), Marc bernal (77 Ilkay Guendogan), Marc Casado (77 Noah Darvich) – Pablo Torre (64 Guille Fernandez), Robert Lewandowski (76 Vitor Roque), Pau Victor (64 Raphinia)

Real Madryt: Thibaut Courtois - Lucas Vazquez (76 Lorenzo Aguado), Eder Militao (57 Joan Martinez), Antonio Ruediger (67 Jacobo Ramon), Fran Garcia (68 Rafael Obrador) - Luka Modrić, Mario Martin, Dani Ceballos - Arda Guler, Endrick (67 Nicolas Paz), Brahim Diaz (57 Vinicius Junior)

MiK