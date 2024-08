Za nami kolejna gala UFC Sandhagen vs Nurmagomedov. Wydarzenie odbyło się w Abu Zabi, a walką wieczoru było starcie Umara Nurmagomedova z Cory'm Sandhagenem. W co-main evencie zmierzyli się natomiast Shara Magomedov z Polakiem Michałem Oleksiejczukiem. Zobacz wyniki i skórty gali UFC.

Gala w Abu Zabi odbyła się w nocy z sobotę na niedzielę polskiego czasu. Wydarzenie zorganizowano w nowoczesnej Etihad Arena. Walką wieczoru była konfrontacja Umar Nurmagomedov - Cory Sandhagen.

Świetny Dagestańczyk utrzymał status niepokonanego w UFC. Zwyciężył on z Amerykaninem decyzją sędziów. Ta była jednogłośna i nie mogła wzbudzić kontrowersji.



Co-main eventem była natomiast walka Michała Oleksiejczuka z Sharą Magomedovem. Pierwsza runda - zgodnie z przewidywaniami - przebiegała w stójce, w której lepszy był Dagestańczyk. Dominował on także w rundzie drugiej. W trzeciej Polak ruszył do ataku, ale to okazało się zbyt mało. Sędziowie przyznali zwycięstwo Magomedovowi.

UFC w Abu Zabi: Wyniki i skróty walk:

61.2 kg.: Umar Nurmagomedov pokonał Cory’ego Sandhagena przez jednogłośną decyzję sędziów (50-45, 49-46, 49-46)

83.9 kg.: Shara Magomedov pokonał Michała Oleksiejczuka przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28)

61.2 kg.: Deiveson Figueiredo pokonał Marlona Verę przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28)

77.1 kg.: Michael Chiesa pokonał Tony’ego Fergusona przez poddanie, runda 1, 3:44

52.2 kg.: Mackenzie Dern pokonała Lupitę Godinez przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

70.3 kg.: Joel Alvarez pokonał Elvesa Brenera przez TKO, runda 3, 3:36