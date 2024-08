Fenomen! Armand Duplantis poprawił rekord świata na igrzyskach olimpijskich

Dotychczasowy rekord świata w skoku o tyczce wynosił 6,24 m. Duplantis osiągnął taką wysokość w kwietniu tego roku w Xiamen. W Paryżu Szwed miał trzy podejścia do poprzeczki zawieszonej na szóstym metrze i 25. centymetrze. W pierwszych dwóch przypadkach strącił przeszkodę. Skuteczna okazała się ostatnia próba.

Duplantis pokonał wysokość i poprawił rekord świata. Publiczność na Stade de France oszalała. Lekkoatleta celebrował swój sukces z całym stadionem. Przypomnijmy, że Szwed po raz pierwszy pobił rekord świata we wrześniu 2020 roku. Wówczas uzyskał 6,15 m. Teraz jego rekord wynosi 10 centymetrów więcej.

25-latek w cuglach wygrał konkurs skoku o tyczce. Każdą wysokość pokonywał za pierwszym razem - nie zaliczył żadnej zrzutki. Podium uzupełnili Sam Kendricks (5,95 m) z USA i Emmanuel Karalis (5,90 m) z Grecji. Piotr Lisek i Robert Sobera odpadli w eliminacjach.

Urodzony w USA reprezentant Szwecji to aktualny dominator skoku o tyczce. Na swoim koncie ma dwa złote medale olimpijskie, dwa tytuły mistrza świata i trzy mistrza Europy. Do tego dołożył dwa złota halowych MŚ i jedno halowych ME.

Skok o tyczce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wyniki konkursu:

1. Armand Duplantis (Szwecja) 6,25 m - rekord świata

2. Sam Kendricks (USA) 5,95

3. Emmanuel Karalis (Grecja) 5,90

4. Ernest John Obiena (Filipiny) 5,90

5. Ersu Sasma (Turcja) 5,85

6. Kurtis Marschall (Australia) 5,85

7. Bokai Huang (Chiny) 5,80

8. Sondre Guttormsen (Norwegia) 5,80

...

15. Piotr Lisek (Polska) odpadł w eliminacjach

. Robert Sobera (Polska) odpadł w eliminacjach