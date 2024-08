Występ faworyta do złota na igrzyskach stanął pod znakiem zapytania. Są nowe informacje

W niedzielę Gianmarco Tamberi przekazał niepokojące informacje. Aktualny mistrz olimpijski w skoku wzwyż i faworyt do złota na trwających igrzyskach trafił do szpitala z podejrzeniem kamicy nerkowej. Jego występ w Paryżu stanął pod dużym znakiem zapytania. Teraz włoskie media podzieliły się nowymi informacjami w sprawie lekkoatlety.

Jak podało Rai Radio1, Tamberi wyleciał do Paryża. Stacja zamieściła nawet na platformie X zdjęcie Włocha i jego sztabu na lotnisku. Wszystko wskazuje na to, że 32-latkowi udało się pokonać największe trudności, lecz ciągle nie wiadomo, czy będzie w stanie wystartować w igrzyskach.

ZOBACZ TAKŻE: Niczym błyskawica. Natalia Kaczmarek w półfinale igrzysk!

Tamberi to jeden z najbardziej utytułowanych lekkoatletów specjalizujących się w skoku wzwyż w XXI wieku. Największym sukcesem w jego dotychczasowej karierze jest złoto IO w Tokio. Wówczas zajął pierwsze miejsce ex aequo z Mutazem Essą Barshimem z Kataru. Ponadto Włoch ma na swoim koncie ma trzy złote medale mistrzostw Europy i jeden tytuł mistrza świata. Triumfy święcił nie tylko na stadionie, ale też w hali. W swoim dorobku ma złoto i brąz HMŚ, a także złoto i srebro HME.

32-latek jest głównym kandydatem do złota podczas trwających igrzysk olimpijskich. Eliminacje do finału w skoku wzwyż odbędą się w środę 7 lipca. Walkę o medale zaplanowano na sobotę 10 sierpnia. Warto również wspomnieć, że Tamberi zyskał popularność nie tylko za sprawą znakomitych wyników sportowych. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest jego broda, którą goli do połowy twarzy.