W porannym programie zapowiemy to, co czeka polskich sportowców w poniedziałek, ale cofniemy się też do tego, co działo się dzień wcześniej. W niedzielę pierwszy medal dla polskiego boksu, po 32 latach czekania, zdobyła Julia Szeremeta. Wciąż nie wiadomo jednak jakiego koloru będzie to krążek.

Gorzej radzili sobie w niedzielny wieczór polscy lekkoatleci. Wydarzeniem, z jakim wszyscy wiązali największe nadzieje, był konkurs rzutu młotem. Przed trzema laty w Tokio Biało-Czerwoni zdobyli w tej konkurencji złoto i brąz. Niestety tym razem Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki zakończyli zawody poza podium.

Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze rzeczy w poniedziałek będą się działy na boiskach do siatkówki. Na hali Biało-Czerwoni będą walczyli, żeby przełamać trwającą od 2004 roku klątwę ćwierćfinału. Na zlokalizowanym pod wieżą Eiffla stadionie do siatkówki plażowej mecz 1/8 finału zagrają natomiast Michał Bryl i Bartosz Łosiak.

Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski Paryż 2024? O której godzinie?

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 można obejrzeć w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek programu o godzinie 11:00.

MiK