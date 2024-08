Niesamowita Polka! Pobiła rekord świata, a w następnym biegu... go poprawiła

Aleksandra Mirosław w drugim biegu prekwalifikacji olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas poprawiła własny rekord świata z pierwszego biegu (6,21) uzyskując znakomity czas 6,06 s.

Aleksandra Kałucka w drugim biegu miała 6,38 poprawiając ponownie rekord życiowy z pierwszego biegu (6,47 s).

Mirosław z pierwszym czasem awansowała do kwalifikacji, a Kałucka z trzecim. 14 zawodniczek utworzy pary wg. 1-14, 2-13, 3-12 itp.

Polka wygrała również swój kolejny bieg. Tym razem Mirosław wspięła się na szczyt w czasie 6,10 s, zostawiając w tyle reprezentantkę RPA i pewnie awansując do kolejnej rundy.

Aleksandra Kałucka również wywalczyła awans do ćwierćfinału. Druga reprezentantka Polski ukończyła swój bieg w czasie 6,65 s, co wystarczyło do pokonania rywalki Sarah Tetzlaff z Nowej Zelandii.

PAP