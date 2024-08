Rywale docenili klasę Polaków. "Serwowali fenomenalnie, zasłużyli na półfinał"

Polacy przełamali po wielu latach "ćwierćfinałową klątwę" i awansowali do półfinału igrzysk olimpijskich, pokonując Słowenię 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20). Podopieczni Gheorghe Cretu w rozmowie ze słoweńskimi mediami zgodnie twierdzili, że "Biało-Czerwoni" wygrali zasłużenie.

ZOBACZ TAKŻE: Mateusz Bieniek kontuzjowany! Czy środkowy zagra w półfinale?

- Trudno cokolwiek powiedzieć, bo ta porażka bardzo nas boli, ale trzeba przyznać, że Polacy zasłużyli na półfinał. Przez cały mecz serwowali fenomenalnie, w każdym secie zdobywali po 3-4 punkty asami serwisowymi, przez co to my musieliśmy ich gonić. Poza tym dobrze przyjmowali i dobrze bronili. Pod względem czysto siatkarskim byli od nas lepsi - powiedział w rozmowie z zurnal24.si Tine Urnaut, kapitan reprezentacji Słowenii.

Z byłym przyjmującym ZAKSY Kędzierzyn-Koźle zgodził się również doskonale znany polskim kibicom Klemen Cebulj.

- Być może najważniejsze i najtrudniejsze mecze, jakie rozgrywaliśmy, to były boje właśnie z Polakami. Byliśmy zmotywowani, by wyeliminować ich z igrzysk olimpijskich, ale niestety nam się to nie udało. Trzeba docenić ich jakość - podkreślił przyjmujący.

W samych superlatywach o "Biało-Czerwonych" wypowiadał się także Gregor Ropret.

- Od dawna nie wiedziałem drużyny, która wywierałaby taką presję na serwisie i popełniała tak mało błędów. Polacy naprawdę nie dali nam dzisiaj odetchnąć. Cóż mogę powiedzieć? Musimy poczekać do kolejnych igrzysk - zakończył rozgrywający reprezentacji Słowenii.

Półfinałowym rywalem Polaków będą zwycięzcy meczu Brazylia - USA.