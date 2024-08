Mateusz Bieniek kontuzjowany! Czy środkowy zagra w półfinale?

Polscy siatkarze wygrali ze Słowenią 3:1 w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. Awans do półfinału igrzysk to wspaniała wiadomość, niestety złą informacją przed rywalizacją o medale jest uraz Mateusza Bieńka. Czy środkowy reprezentacji Polski będzie gotowy na rywalizację w półfinale?

Mateusz Bieniek po jednej z akcji czwartego seta doznał urazu stawu skokowego. Środkowy rekrezentacji Polski kulejąc opuścił boisko. Końcówkę meczu oglądał z ławki, a po spotkaniu udał się do szatni.

Uraz środkowego zaniepokoił kibiców. Przypomnijmy, że poza Bieńkiem, trener Nikola Grbić ma do dyspozycji jeszcze tylko dwóch zawodników na tej pozycji. Są to Norbert Huber i Jakub Kochanowski.

– Zrobimy badania. Nie chcę nic mówić, bo teraz nic jeszcze nie wiem. Może to być ten sam uraz, co w zeszłym sezonie, ale nie wiem. On jest dla nas bardzo ważny – powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Polski.