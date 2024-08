Karabach Agdam zaczął zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów od II rundy. W dwumeczu stanął naprzeciwko klubu Lincoln. Rywal z Gibraltaru nie miał do powiedzenia zbyt wiele w bezpośrednim starciu. Na wyjeździe Karabach wygrał 2:0. Natomiast na własnym boisko rozprawili się z Gibraltarczykami aż 5:0. Był to koncert gry Brazylijskiego napastnika, Juninho, który ustrzelił hat-tricka. W dwumeczu było 7:0 dla drużyny z Azerbejdżanu. Drużyna z Agdamu jest dobrze przygotowana do tegorocznych zmagań.

ZOBACZ TAKŻE: Widzew wiceliderem ekstraklasy. Odrobili straty i wygrali w Krakowie

Z kolei Łudogorec Razgrad przystąpił do rywalizacji o fazę grupową elitarnych rozgrywek od I rundy. Tam zmierzył się z Dinamo Batumi. U siebie wygrali 3:1, z kolei na wyjeździe ulegli oponentowi z Gruzji 1:0. Łącznie 4:1 dla drużyny z Bułgarii. W II rundzie zespół Jakuba Piotrowskiego mierzył się z Białoruskim Dinamem Mińsk. Łudogorec na własnym boisku zwyciężył 2:0. Natomiast w meczu wyjazdowym padł wynik 1:0 dla zespołu z Białorusi. W dwumeczu było 2:1 dla klubu z Razgradu.

Ostatni raz oba zespoły spotkały się w 2019 roku podczas meczu towarzyskiego, wówczas górą była drużyna z Bułgarii, która zwyciężyła 2:0. Był to jednak tylko mecz sparingowy. Natomiast teraz stawka jest dużo większa, bowiem kluby starają się o awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kto okaże się lepszy w tym spotkaniu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Karabach Agdam - Łudogorec Razgrad na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KG