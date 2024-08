Jest komentarz Mateusza Bieńka po wypadnięciu z igrzysk. Wskazał pozytyw

We wtorkowe popołudnie Polski Związek Piłki Siatkowej potwierdził, że Mateusz Bieniek nie pojawi się na boisku do końca igrzysk w Paryżu. Środkowy reprezentacji Polski nabawił się kontuzji stopy w spotkaniu ćwierćfinałowym ze Słowenią. Teraz siatkarz postanowił zabrać głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

30-latek opublikował wpis, w którym zapewnił, że nadal będzie wspierał drużynę, choć nie zobaczymy go już na placu gry.

- Choć nie mogę już pomóc na boisku, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wspierać drużynę poza nim. Jutro robimy hałas dla chłopaków - napisał Bieniek. Następnie dodał, że pozytywnym aspektem całej sytuacji jest to, że jego miejsce w składzie zajmie Bartłomiej Bołądź.

Kontuzja zawodnika Aluronu CMC Warty Zawiercie oznacza, że do półfinałowego meczu z Amerykanami Biało-Czerwoni przystąpią z dwoma nominalnymi środkowymi - Jakubem Kochanowskim i Norbertem Huberem. Przypomnijmy, że Bołądź występuje na pozycji atakującego.

Spotkanie Polska - Stany Zjednoczone, którego stawką będzie awans do wielkiego finału igrzysk olimpijskich, zostanie rozegrany w środę 7 sierpnia. Początek o 16:00.