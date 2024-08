Obraził kibica i został zdyskwalifikowany. Nastąpił niespodziewany zwrot akcji

Denis Shapovalov został antybohaterem turnieju ATP w Waszyngtonie. Kanadyjczyk został zdyskwalifikowany po tym, jak w trakcie pojedynku ćwierćfinałowego z Benem Sheltonem obraził wulgarnie jednego z kibiców. Sam zainteresowany postanowił odwołać się od surowej sankcji, co okazało się słuszną decyzją. ATP bowiem złagodziło karę.

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia w stolicy Stanów Zjednoczonych. W ćwierćfinale zmagań w Waszyngtonie Shapovalov zmierzył się z Sheltonem. Spotkanie było bardzo zacięte. Kanadyjczyk przegrał pierwszego seta po tie-breaku. W drugim scenariusz wyglądał podobnie. W jego trakcie Shapovalovowi puściły nerwy i zaczął uderzać rakietą o ziemię. Wówczas z trybun w jego stronę odezwał się jeden z kibiców. Sprowokowany tenisista odezwał się do niego wulgarnie, za co został zdyskwalifikowany.

Shapovalov nie tylko przegrał walkowerem, ale ATP postanowiło ukarać go poprzez brak przyznania mu punktów rankingowych za ten turniej i brak gratyfikacji finansowych. To spotkało się z dużym niesmakiem środowiska tenisowego. Nie brakowało zawodników, którzy uznali tę karę za surową i stanęli po stronie Kanadyjczyka.

Sam zainteresowany nie zamierzał odpuszczać i odwołał się do władz ATP. Ci po ponownym rozpatrzeniu sprawy, złagodzili sankcję.

"ATP rozpatrzyła odwołanie złożone przez Denisa Shapovalova w związku z jego dyskwalifikacją w turnieju w Waszyngtonie. Komitet do spraw grzywien ocenił, że decyzja względem gracza była podjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednocześnie komitet uznaje, że – związana z wykluczeniem – kara odebrania punktów i wynagrodzenia byłaby w tym wypadku niewspółmierna do popełnionego wykroczenia. Stąd Denis Shapovalov zatrzyma punkty za ćwierćfinał turnieju oraz nagrodę pieniężną, ale zapłaci grzywnę w wysokości 36400 dolarów za naruszenie tenisowego kodeksu postępowania" - czytamy w komunikacie ATP.

Shapovalov w rankingu ATP zajmuje 106. miejsce.