Brazylijki z łatwością przeszły przez fazę grupową igrzysk olimpijskich. Nie straciły one seta w żadnym ze swoich meczów i wygrywały odpowiednio z: Kenią, Japonią i Polską. Rosamaria Montibeller to jak dotychczas najlepiej serwująca zawodniczka na turnieju w Paryżu (4 punkty), natomiast Ana Carolina Da Silva zdobyła już 14 punktów blokiem, co w tej kategorii klasyfikuje ją na 3. miejscu. Srebrne medalistki z Tokio w ćwierćfinale turnieju zmierzą się z reprezentacją Dominikany.

Zawodniczki z Ameryki Północnej grają na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy w historii. Faza grupowa nie zaczęła się dla nich najlepiej, ponieważ przegrały w dwóch pierwszych meczach z Włochami (3:1) i Turcją (3:1). Aby mieć szansę na awans musiały zdobyć komplet punktów w spotkaniu z Holenderkami. Pomimo problemów w pierwszym secie, zwyciężyły trzy kolejne i zagrają w kolejnej rundzie zmagań. Od 2008 roku trenerem reprezentacji jest Marcos Kwiek - Brazylijczyk polskiego pochodzenia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Brazylia - Dominikana na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

ŁO