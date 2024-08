Polska olimpijka jak... Cristiano Ronaldo! "Wyszło spontanicznie"

W walce o półfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu i olimpijski medal, Julia Szeremeta walczyła z Portorykanką Ashleyann Lozadą Motta. Polka w kategorii 57 kg pokonała 12 lat starszą rywalkę na przestrzeni każdej rundy. Wynik 5-0 mówi sam za siebie. Młoda pięściarka jest już pewna medalu na igrzyskach - otwarta pozostaje natomiast kwestia jego koloru. Zawodniczka była gościnią Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024.

- Boksuję z rękami nisko, ale nie lekceważę tych przeciwniczek. To jest mój styl i ja się w nim dobrze czuję. Jestem w bardzo dobrej formie. Jest szybkość i refleks. Na tych dwóch elementach chciałam bazować i one towarzyszą mi w Paryżu - powiedziała Szeremeta.

Polka po zwycięstwie w ćwierćfinale odwzorowała cieszynkę podobną do tej, którą po golach prezentuje kibicom Cristiano Ronaldo.

- Jakoś tak to wyszło, powiem szczerze. Wiedziałam, że ma taką cieszynkę, ale to wyszło u mnie na czystym spontanie - skomentowała z uśmiechem polska pięściarka.

W drodze do olimpijskiego złota, Szeremetę czekają wymagające pojedynki.

- Na pewno ta półfinałowa batalia to będzie najcięższa walka w życiu Julki. Z taką przeciwniczką się jeszcze nie mierzyliśmy. Jest to wicemistrzyni olimpijska, mańkutka, która niesamowicie idzie do przodu. Cały czas wywiera presję i posiada ogromną siłę uderzenia. My wiemy, co ma Julka. Wiemy, że jest szybkościowo przygotowana znakomicie. Te poprzednie pojedynki też miały być ciężkie. Walkę o półfinał też Julka miała przegrać. Wierzymy ogromnie, że możemy sprawić niespodziankę. Poza tym mamy już zagwarantowany medal. Jesteśmy teamem, który idzie do przodu i się nie zatrzymuje. Chcemy wykorzystać to, co los nam dał w stu procentach - podsumował Tomasz Dylak, trener pięściarki.