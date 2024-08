Niebywały wyczyn Grbicia! Nawiązał do legendy!

Nikola Grbić został drugim selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy, który może pochwalić się zdobyciem medali w trzech najważniejszych imprezach w tej dyscyplinie. Serb po krążkach mistrzostw świata i Europy, dorzuci co najmniej srebro igrzysk olimpijskich. Tylko legendarny Hubert Wagner może pochwalić się podobnym wyczynem.

Reprezentacja Polski siatkarzy miała w swojej historii wielu wybitnych selekcjonerów - począwszy od kapitalnej, złotej ery Huberta Jerzego Wagnera, a skończywszy na Stephanie Antidze czy Vitalu Heynenie. Tylko temu pierwszemu było dane dotychczas zdobyć "hat-tricka" w kontekście medali wielkich imprez.

Wagner i jego podopieczni sięgnęli po mistrzostwo świata '74 oraz złoto igrzysk '76, co czyni legendarnego szkoleniowca najbardziej utytułowanym trenerem siatkarskim w Polsce. Do bogatej kolekcji szkoleniowiec dorzucił jeszcze dwa srebrne medale mistrzostw Europy - w 1975 oraz 1983 roku.

W kolejnych latach nie było już tak owocnie, jeśli chodzi o medalowe pozycje naszej reprezentacji siatkarzy. Na kolejną passę, która trwa do dziś, czekaliśmy do 2006 roku. Wówczas ekipa Raula Lozano dość nieoczekiwanie sięgnęła po wicemistrzostwo świata. Schedę po Argentyńczyku w kadrze przejął jego rodak - Daniel Castellani. On z kolei zapisał się w historii, jako pierwszy, który zdobył z naszą reprezentacją złoto mistrzostw Europy.

Po erze argentyńskiej nadszedł czas na Andreę Anastasiego. Włoch także osiągał duże sukcesy ze złotem Ligi Światowej na czele. Do tego należy dodać brąz mistrzostw Europy i srebro Pucharu Świata.

W 2014 roku Polacy zdobyli drugie w historii mistrzostwo świata. Do wielkiego sukcesu naszych siatkarzy poprowadził Antiga, który rok później dorzucił brąz Pucharu Świata. Dwa lata później zastąpił go Ferdinando De Giorgi, ale jego przygoda z kadrą okazała się kompletnym niewypałem. Włoch funkcję selekcjonera pełnił niespełna rok - bez sukcesów.

W 2018 roku trenerem reprezentacji Polski został Vital Heynen. Pod jego wodzą udało się obronić tytuł mistrza świata, a także dorzucić srebro Pucharu Świata, srebro, brąz Ligi Narodów i dwa brązowe krążki mistrzostw Europy. Do pełni szczęścia zabrakło sukcesu na igrzyskach w Tokio.

W styczniu 2022 roku zastąpił go Grbić. Starszym kibicom dał się zapamiętać jako genialny rozgrywający. Ci młodsi znają go w roli znakomitego trenera. Wygrał już z naszą kadrą Ligę Narodów, zdobywając również dwa brązowe medale w tych rozgrywkach. Sięgnął po wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Został jednak zakontraktowany z myślą o sukcesie na igrzyskach, o czym wielokrotnie przekonywał sam zainteresowany. Dotrzymał słowa. Pod jego dowództwem Polacy mają już co najmniej srebro igrzysk.

A to sprawia, że Grbić zapisał się jako drugi selekcjoner w historii naszej reprezentacji, który na koncie posiada medale w trzech najważniejszych imprezach siatkarskich. Nawiązanie do legendarnego Wagnera może być jeszcze mocniejsze, jeżeli w sobotę 10 sierpnia uda mu się wywalczyć złoto.