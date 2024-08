Porażka Jagiellonii. Oddalają się marzenia o Lidze Mistrzów

Jagiellonia Białystok we środowy wieczór rozegrała pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna z Podlasia przegrała u siebie z norweskim Bodo/Glimt 0:1, tym samym oddalając się nieco od awansu do ostatniej rundy eliminacji. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia w Norwegii.

Bodo/Glimt to dobrze znany zespół w naszym kraju, ponieważ w niedalekiej przeszłości rywalizował z polskim zespołami w ramach eliminacji europejskich pucharów. To niezwykle doświadczona drużyna w rozgrywkach międzynarodowych. W trzech ostatnich sezonach rywalizowała bowiem w fazie grupowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji. W tych drugich zmaganiach dotarła nawet do ćwierćfinału, a w poprzednim sezonie odpadła w 1/16 finału z renomowanym Ajaksem.

Jagiellonia, która pierwszy raz w historii klubu zagra w fazie grupowej europejskich rozgrywek (co najmniej Liga Konferencji) po tym jak wyeliminowała w poprzedniej rundzie litewskie FK Poniewież, podeszła do środowej potyczki będąc liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy z kompletem trzech zwycięstw. To dawało nadzieję, że białostocczanie zaprezentują się z dobrej strony na tle norweskiego adwersarza.

Niestety, stało się zupełnie inaczej. Ekipa Bodo/Glimt czuła się bardzo dobrze na boisku, przeważając zwłaszcza w posiadaniu piłki, ale również w kreowaniu sytuacji podbramkowych. Raz udało się jej znaleźć drogę do bramki, a uczynił to... zawodnik "Jagi" Adrian Dieguez, który zanotował trafienie samobójcze w 58. minucie.

Osiem minut później goście podwyższyli wynik, ale po wideoweryfikacji VAR gol nie został uznany, ponieważ dopatrzono się faulu.

Polski zespół nie był w stanie odrobić jednobramkowego deficytu i przegrał 0:1, co nieco komplikuje jego sytuację w kontekście awansu do czwartej rundy eliminacji. Wydaje się jednak, że kwestia tego dwumeczu wciąż jest sprawą otwartą, ale Jagiellonia ma raptem niecały tydzień, aby znacząco poprawić formę.

Jagiellonia Białystok -Bodo/Glimt 0:1 (0:0)

Bramka: Dieguez 58 sam.

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.