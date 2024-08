Tak jest! Mamy kolejny medal w Paryżu

Aleksandra Kałucka zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas! 22-latka pokonała w finale B Indonezyjkę Rajiah Sallsabillah. To piąty krążek dla Polski w Paryżu.

Polki są jedną z najmocniejszych nacji we wspinaczce sportowej na czas. Oprócz rekordzistki świata Aleksandry Mirosław, mamy także Aleksandrę Kałucką, która depcze jej po piętach. Wiele medali najważniejszych imprez rodaczki rozdzielają między siebie.

ZOBACZ TAKŻE: Maria Andrejczyk w finale! Wystarczył tylko jeden rzut



Do Paryża obie pojechały jako kandydatki do stanięcia na podium. Kałucka awans na IO zapewniła sobie w czerwcu Budapeszcie wygrywając drugie zawody kwalifikacyjne, co pozwoliło jej zająć miejsce w czołowej piątce. Jest triumfatorką PŚ z 2022 r., a obecnie zajmuje trzecie miejsce w rankingu IFSC.



Podczas zawodów olimpijskich 22-latka pokazywała się z dobrej strony od samego początku. W prekwalifikacjach poprawiła dwukrotnie rekord życiowy - najpierw na 6,47, a następnie na 6,38.



We właściwych eliminacjach Kałucka była lepsza (6,65) od Nowozelandki Sarah Tetzlaff (8,41, wygrała wcześniej kwalifikacje IO z Oceanii). Tym samym awansowała do ćwierćfinału. W nim pokonała Chinkę Zhou Yafei (6,58).



W półfinale doszło natomiast do polsko-polskiego pojedynku. Kałucka trafiła na Mirosław. Lepsza okazała się rekordzistka świata, która wykręciła czas 6,19, podczas gdy Kałucka - 6,34 (nowy rekord życiowy). Tym samym Mirosław trafiła do finału. Kałucka walczyła natomiast o brąz.

Jej rywalką była Rajiah Sallsabillah. Indonezyjka pokonała ścianę w czasie 8,24 sekundy przez błąd popełniony na początku biegu. Polka zachowała natomiast spokój i wykręciła czas 6,53. Tym samym sięgnęła po brązowy medal igrzysk olimpijskich.

W rozegranym chwilę później finale Mirosław pokonała natomiast Chinkę Deng Lijuan. Różnica pomiędzy zawodniczkami wyniosła zaledwie 0,08 sekundy. Pierwszy złoty medal dla Polski w Paryżu stał się faktem!