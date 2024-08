Było blisko, ale się nie udało... Polka poza turniejem WTA

Choć początek tego spotkania mógł zwiastować bardzo wyrównaną rywalizację, w pierwszym secie wcale tak nie było. Obie panie wygrały swój serwis, ale później rozpoczęła się świetna gra Polki. Łodzianka dwukrotnie przełamała rywalkę i prowadziła już 4:1. Tej przewagi 50. tenisistka światowego rankingu już nie wypuściła. Po zaledwie 30 minutach prowadziła już 1:0 w setach.

Druga partia rozpoczęła się wyrównanie, choć dość niecodziennie. Zarówno Polka, jak i Rosjanka przegrały swoje serwisy. Potem niestety było już gorzej. Sznajder przełamała łodziankę i wyszła na prowadzenie 3:1. Tym razem to Fręch była tylko tłem dla dobrze grającej rywalki. Sprawa awansu do trzeciej rundy pozostawała zatem otwarta.

Na nieszczęście dla naszej tenisistki, Sznajder wciąć prezentowała się dobrze. Przełamała rywalkę a to pozwoliło jej na komfortową grę. Rozluźniła się jednak za bardzo, co wykorzystała Fręch. Doprowadziła do stanu 4:4, po czym udała się w pole serwisowe. Po chwili prowadziła 5:4, ale rywalka nie odpuszczała. Zwyciężczynię tego meczu musiał wyłonić tie-break.

W decydującej rozgrywce na niewielkie prowadzenie wysunęła się Polka (4:2). Przegrała jednak trzy kolejne piłki i znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Sznajder serwowała bowiem po zwycięstwo. I to zwycięstwo po ponad dwóch godzinach gry wywalczyła.

W trzeciej rundzie Sznajder czeka bardzo trudne zadanie. Kolejną rywalką Rosjanki może być bowiem druga rakieta światowego rankingu - Coco Gauff.

Magdalena Fręch - Diana Sznajder 1:2 (6:2, 3:6, 6:7(5))