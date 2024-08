Nadal podjął kluczową decyzję. "Nie mógłbym dać z siebie 100%"

Rafael Nadal podjął decyzję co do swojego występu w US Open. Hiszpan nie zagra w tym roku na kortach w Nowym Jorku. Poinformował o tym za pomocą mediów społecznościowych.

Nadal jest jednym z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. W trakcie swojej kariery sięgnął po 22 tytuły wielkoszlemowe. Hiszpan ostatni raz na kortach w Nowym Jorku wystąpił w 2022, kiedy w IV rundzie przegrał z Francesem Tiafoe’em. Teraz Hiszpan za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że w tym roku ponownie nie zagra w US Open.

"Cześć wszystkim, piszę, żeby was poinformować, że nie wezmę udziału w tegorocznej edycji US Open. Będzie mi brakowało tych elektryzujących nocnych sesji na Artur Ashe Stadium, ale myślę, że tym razem nie mógłbym dać z siebie 100%. Dziękuję wszystkim moim amerykańskim fanom, brakuje mi was i na pewno zobaczymy się innym razem. Życzę wszystkim powodzenia na US Open. Następnym turniejem, w jakim zagram, będzie Laver Cup w Berlinie" – napisał Nadal na platformie X.

Głównym celem, jaki Hiszpan stawiał przed sobą w tym sezonie, był dobry występ podczas wielkoszlemowego Roland Garros i igrzysk olimpijskich w Paryżu. W drugim turnieju w rywalizacji singlowej odpadł w drugiej rundzie, w której przegrał z późniejszym mistrzem Novakiem Djokoviciem. W rywalizacji deblistów, w której tworzył parę z Carlosem Alcarazem, Nadal doszedł do ćwierćfinału.

Nadal w swojej karierze czterokrotnie sięgał po trofeum w US Open. Po raz ostatni zrobił to w 2019 roku. W finale pokonał wtedy Rosjanina Daniiła Miedwiediewa.

MiK